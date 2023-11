Integrantes del 90's Pop Tour desatan críticas por bailar con 'flojera'; 'ahorren para el retiro'

El 90's Pop Tour sigue dando de qué hablar en internet, pero en esta ocasión no tiene que ver con conflicto entre las agrupaciones que participan en el show, sino por las pocas ganas que el público considera que le ponen a cada presentación.

Y es que a través de redes sociales circulan videos de una de las presentaciones de este espectáculo que ha generado críticas y hasta memes por la manera de bailar de quienes esta en el escenario.

El 90's Pop Tour es un evento que congrega a las agrupaciones más relevantes dela última década del milenio pasado y que marcaron generaciones enteras. Muchas de las bandas volvieron del retiro para deleitar a sus seguidores, pero al parecer no muchos están conformes con el resultado.

Y es que en un video que circula en redes sociales se puede ver a María Karunna, de Caló, así como a Cynthia Nilson y Darío Moscatelli del grupo argentino The Sacados, interpretando "La calle de las sirenas" con pocas ganas, hecho que desató las críticas y las burlas en las redes sociales.

"No son The Sacados ya son Disecados", "Que no los vea Mariana Ochoa, les va a decir que levanten más la patita", "Que no los vea Mariana Ochoa, les va a decir que levanten más la patita", "No me gusta criticar porque creo que el legado es importante, pero si van a dar un show deberían de darlo TODO", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hace unas semanas, Mariana Ochoa escribió en la cuenta de Instagram de JNS una dura crítica en contra de la agrupación, hecho que causó revuelo y curiosidad por parte de los seguidores del grupo noventero.

"Un shot de energía les hubiera caído bien. La única intacta que sí le echó todo, Karla, insisto, las amo, pero se quedaron cortas de energía, ¿Qué pasó chicas. Saben que las amo, pero sí levanten la piernita", escribió Mariana Ochoa, integrante de OV7.

