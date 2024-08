Cazzu rompe el silencio y reaparece en redes sociales tras su rompimiento con Christian Nodal | VIDEO

Cazzu rompió el silencio sobre su alejamiento en redes sociales, la cual sucedió después de su ruptura con Christian Nodal y que el padre de su hija revelara que inició una relación con Ángela Aguilar, con quien ya se ha casado.

La trapera argentina ha recibido gran apoyo por parte del público desde que se dio a conocer que Christian Nodal y Ángela Aguilar ya eran novios, pues el público señalaba que el cantante de regional mexicano había sido un 'mal hombre' con Cazzu, la madre de su primera hija.

Entre dimes y diretes, la famosa prefirió alejarse de las redes sociales y su toxicidad para enfocarse en la crianza de su hija y la creación de su música. "Yo siempre trate de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa", señaló en un comunicado.

Cazzu revela el motivo por el que se alejó de las redes sociales

Han pasado casi tres meses desde que Christian Nodal anunció su separación de Cazzu. Tras desaparecer de redes sociales, la mujer ha revelado las razones reales por las que decidió dar un paso atrás en el mundo de las redes sociales, borrando todas sus cuentas de su teléfono.

Fue en una entrevista para el programa ¡Fa! que la famosa explicó que su intención era no verse más envuelta en los diversos escándalos que han surgido alrededor de su ex pareja, pues no quería perder su tranquilidad frente a esta situación.

"Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular…Y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien. Hola, me llamo Julieta, tengo 30", contó, llena de sencillez y tranquila, sin preocuparse por qué tan íntimas eran las preguntas sobre su vida.

"saque mis redes sociales porque hay un infierno prendiendose fuego y ni siquiera quiero que le salte una chispa" ella tiene todo tan claro que me impresiona, que mujer cazzu pic.twitter.com/A17oUySSwH — cam🕷 (@biebsxcazzu) August 19, 2024

Al parecer, su alejamiento de redes sociales fue para evitar entrar en mayores polémicas: "Desde hace dos meses que saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa, entonces dije ‘ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón’", explicó la rapera.

La mujer señaló que la situación no le atormenta y que ella empezó por entender que la gente te ama y al siguiente día te odia y no hay límites en lo que puedan llegar a decir. De este modo, Cazzu demuestra como la salud mental y tranquilidad es primordial en la vida de las personas.

