Céline Dion asiste al concierto de Adele y comparten emotivo momento frente a sus fans | VIDEO

Céline Dion asistió recientemente a uno de los conciertos de Adele en Las Vegas, quien actualmente se encuentra en una residencia en el Colosseum Theater del Caesars Palace, donde protagonizó un tierno momento con la cantante.

Se han captado diversos videos de cómo fue la convivencia entre Adele y Céline Dion, quienes emocionaron a los fans de la balada romántica en inglés con una tierna interacción en la que dejaron claro que existe un gran cariño y respeto entre ellas.

Ambas artistas son conocidas por su gran talento vocal, pues han sido intérpretes de temas complejos como 'Someone Like You', 'Because You Loved Me' y más. Si bien pertenecen a diferentes generaciones, han demostrado que entre ellas hay mucha admiración.

El emotivo momento entre Céline Dion y Adele

En redes sociales, se ha viralizado un video en el que Céline Dion y Adele se encuentran en medio de la residencia de la cantante de 'Skyfall', quien se encuentra en medio de un tema cuando de pronto logra ver a la leyenda del pop.

Al verla entre el público, rompe en llanto y se acerca para abrazarla, ante lo que la mujer de 56 años, se levanta tras unos segundos para corresponderle a la cantante británica. Ambas tienen una breve conversación antes de despedirse.

Es en ese momento que la mujer sigue su recorrido y se muestran las fotos de su juventud, antes de que diga "aplaudan por Céline Dion" y la mujer se levanta después de unos minutos, bastante agradecida por el cariño del público y de su compañera artista.

"Tan elegantes y humanas", "una lección sobre respeto, veneración mutua y reconocimiento del lugar de cada uno en la industria musical", "Céline es la cantante favorita de Adele" y "el respeto y amor que sienten por la otra es hermoso de ver", son algunos de los comentarios en redes sociales sobre la situación.

Adele es una de las artistas que actualmente tiene una residencia en Las Vegas, la cual empezó en 2022, aunque parece ser que su última presentación en el recinto se llevará a cabo en el mes de noviembre.

Por su parte, Céline Dion es una leyenda de la música en inglés, quien tuvo que pausar su prolífica carrera tras ser diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida, n padecimiento que afecta principalmente al sistema nervioso central y que le causaba espasmos musculares muy severos y persistentes en varias partes del cuerpo y en las cuerdas vocales.