¿Quién es 'Chicote Naranjo'? Revelan identidad de personaje viral de TikTok

Desde hace varias semanas se volvió viral un audio que está causando revuelo en TikTok, en el que se menciona el nombre de un señor llamado Chicote Naranjo.

El audio original fue enviado por WhatsApp de parte de una mujer llamada Erika que vive en el estado de Tabasco y aparentemente el audio se lo envió a un repartidos de no sabía dónde estaba la ubicación a la que tenía que ir a entregar un paquete.

Así que la mujer empezó a decir referencias que se encontraban cerca del lugar de entrega como es la casa de Chicote Naranjo.

“No puede ser que seas tan bruto para no saber dónde es Chicote y dónde vive la put… que te parió. Cómo te pones tu a ofrecer, cómo te voy a andar dando mi nombre, tan bruto que eres si no conoces a Chicote, me vas a conocer a mí. No te pongas a vender si no sabes y no conoces las calles, quien no va a conocer dónde viven los Kerigma, quién no va a conocer el campo de la calle 7, quién no va a conocer a don Candelario Jiménez a Chicote Naranjo”, se escucha en el audio que se viralizó en TikTok.

Los usuarios de TikTok no dudaron en hacer videos de humor usando este audio y señalaron que su peor miedo era ser repartido de Fedex o de alguna empresa similar porque si no les iban a enviar un audio similar al que se viralizó.

Sin embargo, ante la intriga, los cibernautas se dieron a la tarea de investigar quiénes son todos los personajes que la mujer menciona en la grabación, incluido Chicote Naranjo.

¿Quién es Chicote Naranjo?

De acuerdo con la información, todo lo que menciona la mujer está ubicado en Tabasco, en el poblado C28 de Cárdenas, Tabasco.

Así que los usuarios rebelaron las imágenes de dónde están ubicados los Kerigma y el campo de la Calle 7 y por supuesto dieron con la casa de Chicote naranjo.

Kerigma del video viral de TikTok de Chicote Naranjo Foto: Especial

Pero eso no es todo, sino que también descubrieron la identidad del señor y hasta revelaron una foto de cómo es el famoso Chicote Naranjo, quien es un hombre maduro que en la foto que circula de él aparece con una gorra y camisa a cuadros.