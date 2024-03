La Chilindrina se retira; este será el último proyecto en el que trabajará

María Antonieta de las Nieves, famosa por su personaje de La Chilindrina, anunció su retiro de los escenarios y reveló cuál es el último proyecto que realizará para despedirse del público y de la tarima.

La actriz de 74 años ofreció una entrevista al diario El Colombiano, en la que confirmó que se retira después de la obra de teatro que va a realizar.

“Sí (me voy a retirar) y te voy a decir por qué; espero que sea una gira larga, bastante extensa. Entonces, si tengo 74 años, ¿Cuántos años más puedo estar en un escenario? Yo no quiero dar lástima a la gente, porque así quisiera seguir haciendo la Chilindrina, no lo iba a ser con el mismo entusiasmo y la energía de los bailes y las de coreografías”, mencionó María Antonieta de las Nueves en la conversación.

¿Cuál es el último proyecto de La Chilindrina?

El último proyecto de María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, será la obra de teatro “Los huevos de mi madre”, con la cual hará una gira por Sudamérica.

La actriz señaló que se siente bien porque por primera vez va a interpretar a una mujer de su edad, pues el personaje de La Chilindrina tiene 8 años, mientras ella siguió avanzando en la edad.

“Es maravilloso, porque nunca me había tocado estar en la edad correcta de los personajes. Cuando empecé con la Chilindrina tenía 21 años, y la Chilindrina siempre tuvo 8 años”, dijo la actriz en la entrevista.

“Estoy encantada, feliz de la vida, me parece que es una gran oportunidad que tengo para demostrar que todavía puedo hacer de una mujer sesentona. El mismo cariño con el que hice la Chilindrina se le estoy poniendo a la mamá de “Los huevos de mi madre”, mencionó la actriz.