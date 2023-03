La Chilindrina confiesa que pensó en operarse para ser más alta y así salir en telenovelas

La Chilindrina, como es conocida María Antonieta de las Nieves, confesó que pasó por su cabeza la idea de someterse a una cirugía que aumentara su estatura y así ser contratada para salir en telenovelas.

Así lo narró a “Venga la Alegría”, programa al que la Chilindrina contó que nunca pudo protagonizar una telenovela por su baja estatura.

“Yo quería ser dama joven de telenovela, protagonista, entonces si no me sentía bonita, sí agraciada y poder hacerlo, lo que me faltó era estatura, entonces yo dije: ‘Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo quería ser actriz dramática”, señaló.

“Ya cuando vi que no había posibilidad de que yo fuera grandota, ya había visto varios médicos y dije: ‘a lo mejor por inyecciones, en Estados Unidos’. Ya me iba a ir a Europa a hacer una operación de rodillas porque decían que las rodillas aumentaban, pero dije: ‘¿para 10 centímetros tanto sufrimiento?, agregó María Antonieta de las Nievas.

La Chilindrina reconoció que hizo las pases con su baja estatura y se resignó a hacer papeles de los que si cumpliera los requerimientos físicos.

Finalmente señaló que quizás saldrá en la bioserie de Chespirito: “hemos llegado a algunas pláticas, todavía no hay nada seguro y esperemos en Dios tengan muy pronto la sorpresa, tal vez antes que yo”.