Poncho de Nigris responde a las burlas por vender sus embriones: "No les alcanza"

Poncho de Nigris se convirtió nuevamente en la burla de todo México al señalar que ella y su esposa tienen pensado vender sus embriones en 38 millones de pesos.

“Se supone que Marcela y yo ya no vamos a tener más hijos. No me he operado, si me opero será hasta los 50 años; voy a tratar de aguantar. Mi esposa quiere que yo me opere, pero ahí tenemos dos embriones congelados. Sí, pero como te digo, quizá podríamos en algún momento utilizar esos embriones para los que no pueden tener hijos, les pudieran servir los míos”, dijo Poncho de Nigris a “TvNotas”.

“Debe haber mucha gente interesada, ahí están los moldes, mis hijos. Les vendería cada embrión en no menos de 2 millones de dólares (38 millones de pesos)”, agregó el ex de Irma Serrano.

Como era de esperarse, la gente de todos los rincones del país se burló como nunca de Poncho de Nigris y su “emprendimiento”, pues los fans señalaron que absolutamente a nadie le interesa alguno de los fetos congelados del norteño más dador de cringe del planeta.

Poncho de nigris responde a críticas por vender embriones

Poncho de Nigris rápidamente salió a defender su idea de negocio y le respondió a quienes lo criticaron por su idea “millonaria”, asegurando que están celosos porque no les alcanza para comprarle un embrión.

“Bara para la raza. Si no les alcanza no empiecen a reventar, solo para los que tienen posibilidades aquí comentamos jajajajajajaja pura genética de vikingo. Los leo” tuiteó.