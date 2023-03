Poncho de Nigris presume que ya le llegó la herencia de Irma Serrano "La Tigresa" ¿Qué le dejó? (VIDEO)

Tras la muerte de Irma Serrano, Poncho de Nigris, quien supuestamente tuvo un romance con La Tigresa, reaccionó a la muerte de la artista y lamentó el deceso.

En Instagram, Poncho de Nigris señaló Irma Serrano fue una persona muy importante en su vida y que le dejó mucho aprendizaje por la gran experiencia que ella tenía.

“Si duele un poquito porque fue parte importante de mi vida donde había mucha mercadotecnia con todo lo que estábamos haciendo cuando no había redes sociales, saliendo de Big Brother. Que en paz descanse”, mencionó.

Poncho de Nigris dijo que no dará entrevistas porque no quiere verse como que se aprovecha del momento para tener fama, pero que en algún podcast o reality show contará más detalles de su vida con Irma Serrano “La Tigresa”.

Asimismo, el conductor señaló que ha recibido críticas y comentarios sobre que estuvo con La Tigresa por interés.

¿Qué le dejó Irma Serrano a Poncho de Nigris?

Así que el decidió responder a los haters con una broma en sus redes sociales y es que Poncho de Nigris señaló que ya le había llegado la herencia de Irma Serrano.

El actor y conductor bromeó con que le llegó una camioneta de lujo y que hasta venía con chofer incluido.

“Para los que me están preguntando que si me dejó algo la señora y que la herencia, sí. Me acaba de llegar. Muchas gracias porque me tomó en cuenta, Muy agradecido con lo que me dejaron. Siempre en mi corazón“, dijo Poncho de Nigris mientras se subía a la camioneta.