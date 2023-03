Poncho de Nigris ofrece sus embriones en 38 millones de pesos: "Me salen bonitos los hijos"

Poncho de Nigris volvió a generar polémica con sus declaraciones y es que el conductor señaló que está considerando la posibilidad de vender sus embriones por unos cuantos millones de pesos.

El influencer ofreció une entrevista a la revista TVNotas en la que explicó que por ahora él y su esposa Marcela Mitral ya no tienen planeado tener más hijos, pero igualmente decidieron congelar sus embriones para usarlos más adelante o venderlos.

“Se supone que Marcela y yo ya no vamos a tener más hijos. No me he operado, si me opero será hasta los 50 años; voy a tratar de aguantar. Mi esposa quiere que yo me opere, pero ahí tenemos dos embriones congelados. Sí, pero como te digo, quizá podríamos en algún momento utilizar esos embriones.Para los que no pueden tener hijos, les pudieran servir los míos”, explicó el conductor.

Poncho de Nigris también mencionó que quienes tienen dificultades para concebir él podría darle sus embriones para que procreen bebés “con la percha que tengo”, pero no regalados, sino vendidos por una suma millonaria.

“Quizá, pero también si alguien quiere tener hijos con la percha que tengo, pues también estarían en venta; ya ven que tengo hijos hermosos. No están baratos, son años para mejorar la raza humana y no estaría bien que los regaláramos”, mencionó

Debe haber mucha gente interesada, ahí están los moldes, mis hijos. Les vendería cada embrión en no menos de 2 millones de dólares (38 millones de pesos) Poncho de Nigris

Poncho de Nigris contó que él y su esposa hicieron todo el procedimiento para congelar los embriones y que están sanos genéticamente, ya que hicieron estudios. Incluso señaló que la gente interesada le puede mandar mensaje por Instagram.

Ahora como me salen bien bonitos los hijos, ahora todas quieren Poncho de Nigris

Señaló que si él llega a morir, su esposa Marcela vendería los embriones para estar mejor económicamente, ya que él tiene en total cuatro hijos.