Espinoza Paz cuenta que casi le disparan con un cuerno de chivo: "me pegaron una maltratada"

Espinoza Paz rompió el silencio y reveló que un día un grupo de sujetos armados casi le dan “matarile” y le disparan con un “cuerno de chivo”.

Así lo afirmó Espinoza Paz en entrevista con Franco Escamilla, a quien le contó que en 2008 un grupo de sujetos casi le pone una bala entre los ojos porque no tenían idea quien era, pues no era famoso y se parecía a alguien que buscaban.

“A mí una vez me pusieron un cuerno de chivo aquí (toca su cabeza), eran seis mayos, uno si me lo tenía aquí (cabeza) el cuerno y me decía ‘¿quién eres?’”, contó el famoso cantante.

“Yo le dije: ‘soy compositor’… no sé si me entendió, me pegaron una maltratada. Se siente bien feo cuando tú estás en la camioneta y te apuntan desde lejecitos y luego dices: ‘dame chanza de decirte quien soy, yo no soy quien estás pensando y viene acercándose y dices: ‘no me tires hasta que no te diga que no soy quien estás pensando”, agregó Espinoza Paz.

Finalmente, el cantante dijo que los sujetos armados lo dejaron irse y afirmó que considera que tuvo una muy buena reacción ante aquella situación, pues el diálogo y la nula arrogancia le permitieron no acabar plomeado y sin vida.