El Panter Bélico de Grupo Arriesgado habla sobre el atentado que sufrieron en Tijuana: "valen ve***"

Grupo Arriesgado, liderado por el Panther Bélico, canceló su concierto previsto en Tijuana, luego de que se dio una balacera en una de sus firmas de autógrafos y de que colocaron una narco manta en la que los amenazaban de muerte.

Y es que Grupo Arriesgado tiene muchas canciones que hablan sobre el Cartel de Sinaloa, mientras que la narco manta le fue atribuida al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Lo que pasó con Grupo Arriesgado en Tijuana no era cosa menor. Ayer, mientras daban una firma de autógrafos en la Plaza 2000, llegaron personas detonando armas de fuego y luego dejaron narcomantas firmadas por el CJNG amenazando al vocalista. pic.twitter.com/0SArCCeloX — Manuel Ayala (@ManuelNoctis) February 12, 2023

Los hechos ocurrieron hace tres días y Grupo Arriesgado informó a sus fans a través de un comunicado de la cancelación del concierto, pues querían que sus fans y equipo estuviesen seguros.

“Priorizamos la integridad de nuestro público, a quienes nos debemos, así como la de nuestro equipo de trabajo”, indicó el conjunto norteño en el comunicado. “Nos sentimos tristes por esta decisión, ya que nuestra intención es hacerles llegar nuestra música y pasar un momento ameno”, señaló la banda.

No obstante, el vocalista de la banda, Arturo González, mejor conocido como el Panther Bélico, se presentó en el estadio donde iba a dar su concierto Grupo Arriesgado y emitió un fuerte mensaje:

Un mensaje para Panter Bélico y Grupo Arriesgado 😳 pic.twitter.com/MPw16kYFWm — Regional Mexicano (@Regi0nalMexican) February 11, 2023

“Como miran, estoy yo solo… amigos que se dicen, amigo valen verg***, no porque no vengan, no porque dicen que yo soy muy valiente, sino porque si se dicen compañero o amigos valen verg***", pronunció.

"Pido una disculpa a la gente de Tijuana, yo soy hombre y me gusta cumplir con mis compromisos a pesar de todas las adversidades, si por mí fuera yo les tocaría solo con mi acordeón, pero pienso que no vale la pena", agregó el Panther Bélico.