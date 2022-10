La Chilindrina se burla de Doña Florinda por decir que la Del Valle es colonia "proletaria"

Florinda Meza causó polémica hace unos días al asegurar que la colonia Del Valle de la CDMX era “proletaria”, cosa que desató las burlas de muchos, incluidas las de María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la Chilindrina.

Y es que, en una entrevista, Doña Florinda afirmó que no es para nada millonaria como la gente dice, sino que tiene la desgracia de vivir en la Del Valle, colonia que, a su parecer, es de pobres.

“Tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé. Sabíamos vivir sencillamente. Yo no vivo ni en el Pedregal, ni en Las Lomas. Yo tengo una casa en la colonia Del Valle, una colonia proletaria”, pronunció.

Esto desató la furia y burlas de los fans, pues le señalaron que la Del Valle, es una colonia de gente privilegiada que a veces raya en lo whitexican.

María Antonieta de las Nieves se sumó a las burlas, diciéndole a la prensa entre risas las siguientes palabras:

“Vamos a vivir igual ¿verdad, Edgar? Cuando seamos ricos, vamos a vivir igual. No puedo decir nada porque no sé dónde vive. No he vuelto a hablar con ella, no sé nada. Cada quién su vida y cada quién su estilo”, apuntó la Chilindrina.

Mientras tanto Edgar Vivar, quien interpretó al Señor Barriga y a Ñoño, prefirió no emitir comentarios.