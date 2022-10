La Chilindrina explota contra imitadores morenos: "Está fatal" (VIDEO)

La actriz María Antonieta de las Nieves, conocida como La Chilindrina, volvió a causar polémica, luego de que hizo unos comentarios contra sus imitadores.

Todo sucedió porque María Antonieta de las Nieves dijo en un encuentro con la prensa que cuando se embarca en nuevos proyectos los selecciona muy bien para no desvirtuar su personaje de La Chilindrina.

La Chilindrina explota contra sus imitadores

En ese sentido recordó en Perú hay unas personas que se dedican a imitar a La Chilindrina, pero ella no aprueba dichas parodias, pues aseguro que uno de sus imitadores sale con una cerveza en mano.

“Imagínate que una Chilindrina se está presentado en Perú con cerveza en la mano y haciendo un baile difícil de creer, casi casi diría yo erótico, totalmente contrario a la imagen de la Chilindrina, además es un chico, que no es chico, sino es una chica que se cree La Chilindrina, no, no, está fatal”, dijo María Antonieta de las Nieves.

La Chilindrina recordó que en un programa de televisión de Perú había una persona morena imitando su personaje. “Después hicieron un concurso donde aparecieron seis Chilindrinas blancas y una negra, yo no tengo nada en contra de los negros, lo que tengo en contra es que me estén imitando con la portada de mis fotografías y mi logotipo”, expresó la actriz.

Finalmente, María Antonieta de las Nieves concluyó diciendo que tras dicha situación volvió a registrar sus personajes, los cuales, dijo, le cuestan mucho dinero y tiempo. Por lo que aseguró que no va a demandar a sus imitadores peruanos, ya que sería mucho tiempo, esfuerzo y además tendría que viajar a Perú para presentar su demanda.