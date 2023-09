¿Es cierto que María Antonieta de las Nievas 'La Chilindrina' murió? Así comenzaron los rumores

La actriz y comediante María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, causó conmoción en las redes sociales cuando se difundió que supuestamente había fallecido.

Los fans de la actriz inmediatamente se pronunciaron sobre la muerte de La Chilindrina y empezaron a escribirle mensajes en sus redes sociales para lamentar el supuesto fallecimiento.

Sin embargo, todo se trató de una noticia falsa y la propia María Antonieta de las Nieves emitió varios mensajes y dio entrevistas para aclarar que ella se encontraba bien y que lo que circulaba en las redes era mentira.

“Hola amigos, les quiero agradecer su preocupación y su tristeza, porque ya me morí. Me morí anoche de cansada, de sueño. No estaba muerta andaba de parranda, no sé por qué se les antoja morirme. Estoy muy bien y les agradezco su preocupación”, fue el mensaje que La Chilindrina publicó en redes sociales.

Los fans de la actriz le dejaron mensajes de apoyo en dicha publicación: “Mi abuela te diría que te sumaron 10 años”, “En mi país dicen que te alarga la vida, así que, tenemos María Antonieta para rato”, “Yo me muero si tu mueres”, “Te amamos Chili”, fueron algunos de los comentarios.

La Chilindrina y otros famosos que han matado en redes sociales

En los últimos días se ha dado a conocer la muerte de varios famosos, quienes han acaparado las tendencias con sus nombres.

Uno de los que más revuelo causó fue Adolfo Ángel “El Temerario Mayor”, que en TikTok se publicaron videos de su “funeral” para informar a la gente que el artista había fallecido, todos los fans estaban desconcertados porque no sabían sí era real o mentira. Hasta que el propio Temerario publicó un video para desmentir su fallecimiento.

Asimismo, también se filtró la supuesta muerte del actor y torero Guillermo Capetillo, por lo que el artista también salió a desmentir el deceso.