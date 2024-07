Christian Nodal aparece en el 30 aniversario de Andrea Bocelli, ¿con Cazzu? | FOTO

Este lunes, Christian Nodal compartió sus primeras fotos en el Teatro del Silenzo, el recinto en el que se lleva a cabo la celebración por los 30 años de carrera de Andrea Bocelli en Italia. El momento es uno de los momentos más importantes hasta ahora para el cantante, pues se encontró con todo un astro de la música.

Sin embargo, Christian Nodal no pudo evitar los señalamientos una vez más, sobre todo porque en una de las imágenes, aparecía una mujer que usuarios de redes sociales identificaron como Cazzu en un primer momento, lo que generó sorpresas.

Cabe destacar que ha pasado poco más de un mes desde que la pareja terminó su relación de manera pública, aunque se presume que el noviazgo había finalizado antes que eso, ya que hubo un tiempo en el que el distanciamiento fue palpable.

Christian Nodal y Cazzu. Foto: Especial

Christian Nodal sube foto ¿con Cazzu?

Fue a través de una publicación en redes sociales que Christian Nodal presumió su participación en el evento de Andrea Bocelli, quien celebra 30 años de carrera. "Hoy será un día que me llevaré pa’l cora toda la vida", aseguró la celebridad.

Sin embargo, algo que llamó la atención fue que en una de las fotos que subió el famoso, podíamos verlo reunido con tres personas, entre las que destacaba Andrea Bocelli y una mujer, quien de costado, tenía una silueta del rostro similar a la de Cazzu.

"Pensé que era Cazzu la de la foto", "no lo dije por molestar a nadie, solo que la vi parecida", "tuve que volver a ver la foto para darme cuenta que no era ella" y "pensé que era Cazzu, qué bueno que no era, ojalá nunca vuelva con el", fueron algunos de los usuarios de redes sociales que confundieron a la mujer.

Si bien tampoco se sabe mucho de la identidad de la chica, es innegable que de lejos da cierto parecido a Cazzu, pues lleva un estilo muy similar al de ella en general.

Nodal en el evento especial de Andrea Bocelli... ¿con Cazzu? Foto: Instagram

¿Por qué terminaron Cazzu y Nodal?

Ni Cazzu ni Nodal han revelado el motivo por el que se dio el distanciamiento en su relación, pues si bien para el público la mismo terminó hace poco más de un mes, de seguro llevaban más tiempo separados, como sospechaba el público al ver que ya no presumían su relación en redes sociales.

Si bien Cazzu ha tratado de mantenerse lejos del ojo público, fue imposible que no se hablara de ella cuando, a solo dos semanas de su ruptura con Christian Nodal, el cantante reveló que estaba en una relación con Ángela Aguilar.

Ahora, se ha vuelto a mencionar a Cazzu en la vida de Nodal por la foto en la que vemos a una chica junto a él en el aniversario 30 de la carrera de Andrea Bocelli, pues varios usuarios se confundieron y pensaron que había un reencuentro.