Christian Nodal confiesa que fue a terapia por ataques en redes: 'toqué fondo muy feo'

Christian Nodal es uno de los famosos más detestados de la farándula mexicana y no es de a gratis, pues el cantante de rancheras dejó a Cazzu y a su hija Inti, por ir a vivir un amor “adolescente” con Ángela Aguilar, famosa que se la pasaba acechando a la argentina en sus redes, demostrándole de manera turbia y “amigable” que le iba a robar al macho, comentándole cosas como “fan de su relación”.

Esto ha hecho que Nodal haya sido criticado por absolutamente todo el mundo y los fans no han sentido piedad por el parde ausente de Inti, pues no dudan en atacarlo por la menor cosa que haga o publique en sus redes. Ane ello, el también ex de Belinda confesó que tuvo ir a terapia porque todo el hate lo hizo sentirse muy mal.

Así lo reveló Nodal durante una charla para el podcast del WiZink Center, en la que el famoso mexicano respondió el siguiente cuestionamiento que le hizo la entrevistadora española "¿Cómo llevas que últimamente salgas mucho en la prensa por cosas personales? ¿Lo llevas bien? ¿No te molesta que te hablen de novias, de estilo, de tus tatuajes?".

"Yo hago música, y creo que hago muy buena música. Entonces, a mí lo que me interesa es que les guste mi música", inició Nodal en su respuesta.

No obstante, todo apunta a que nodal es todo un malinchista aspiracional como Danna Paola, pues de inmediato consideró al programa español como un lugar seguro ante el cual se abrió y contó su trágico sentir:

"Hace dos años toqué fondo muy feo por lo mismo, redes sociales. Me tomó mucho tiempo de terapia. Tomé como un año para salir de depresión, ansiedad y cosas muy feas que estaban pasando justo por eso", señaló el pobrecito.

"Llegué a un balance muy bonito de la vida donde en realidad no dejo de vivir por lo que digan ni me interesa cambiar la opinión... Cuando la gente decide creer cualquier teoría, que crea lo que sea, ya no estoy para saber rumores", abundó Nodal.

"¿No es un poco injusto que una persona de 25 años haya tocado fondo por comentarios de redes sociales?", le cuestionó la anfitriona del podcast.

"Somos personas públicas. Relativamente las redes sociales pueden dejarte comentarios como positivos y negativos", replicó el “viejo” de Ángela Aguilar.

Finalmente, nodal señaló que vive muy feliz fuera de las redes: "Como muy bien duermo muy bien, disfruto los lugares a donde viajo, disfruto los shows. Me siento muy bendecido, vivo de mi sueño, vivo de lo que amo, de la música."

"Entendí que tenemos una vida como para estar deprimido. Al final del día, es lo que es, que piensen lo que quieran", concluyó.