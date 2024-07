Christian Nodal y Ángela Aguilar suben sugerente FOTO acostados ¿como las que se tomaba con Cazzu?

Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen dando mucho de qué hablar por la polémica relación en la que ambos le hicieron la porquería a Cazzu, cosa por la cual los fans los consideran personas no gratas en diversas partes del mundo. Y la pareja de cantantes de ranchera ya busca presumir su amor en todo momento, pues ahora compartieron una foto muy sugerente acostados ¿Cómo las que el famoso se tomaba bien polémicas con la argentina?

Esto sucede luego de que haberse desarrollado uno de los escándalos más sonados de la pareja, la cual lleva apenas un mes junta, es que se habrían casado en Italia, supuestamente por orden del padre de la prima de Majo Aguilar, pues Nodal ya la habría embarazado.

Lo que hicieron Nodal y Ángela a Cazzu no es normal, literalmente le vieron la cara, los dos fueron tan cínicos, al grado de convivir los 3 y Ángela comentarle sus fotos, para que terminara dejando a Cazzu por ella, al poco tiempo de ser mamá, esto se llama TRAICIÓN☠️ pic.twitter.com/AH4LqTbtbO — Pau 🖤🇲🇽 (@Pauxhge) June 10, 2024

Ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han salido a desmentir o confirmar tales señalamientos, pero el padre de la hija de Cazzu subió una fotografía que, de acuerdo con los fans, confirmaría su unión en católico matrimonio con la nepo baby más detestada de la “dinastía” Aguilar, pues subió una foto en la que ambos lucen un anillo en el dedo anular, además de que ella está usando un vestido blanco.

Además, Nodal ya salió a decir que no le importa el hate que les tiren a él y a Ángela, porque para él, en su cabecita falta de terapia, lo que importa es el amor de telenovela.

"Hace dos, tres años toqué fondo muy feo, por lo mismo de redes sociales y me tomó mucho tiempo de terapia [...] tomé como un año para salir de depresión y ansiedad, cosas muy feas que estaban pasando", contó en una entrevista.

Wn que alguien le diga ni en pedo le da bien el estilo de cazzu a la Angela, cazzu mi patrona la inigualable pic.twitter.com/mqXnCOZy4t — тσмιє ℓνѕ ƒєя 🇨🇱 (@t0matitocherry) July 6, 2024

"No dejo de vivir por lo que digan ni me interesa cambiar la opinión", aclaró y agregó que "ya no está para aclarar rumores", pues señala que no se puede hacer nada con las ideas que tienen las personas una vez estas se implantan.

Ahora, Nodal subió a sus historias de Instagram una foto en la que aparece con Ángela Aguilar en un jet o avión de una manera muy sugerente.

Yes que el par de famosos está usando el mismo asiento: Nodal está acostado abajo, mientras que Ángela Aguilar esta sobre de él, como en cucharita inversa, mientras le da un beso en la cabeza. Aunque la foto no es explícita como las que Cazzu subía mientras realizaban e acto, los fans consideraron que la nepo baby de Pepe intenta parecerse a la reguetonera con sus posteos.