Christian Nodal niega que haya veto: "Están metiendo este circo contra mí" (VIDEO)

El cantante Christian Nodal aseguró que no existe ningún veto contra él de manera legal, por lo que se puede seguir difundiendo su música.

Christian Nodal hizo un Instagram Live de menos de cinco minutos para aclarar lo que está pasando con su carrera musical.

Christian Nodal se defiende

El cantante dijo que el veto es falso, ya que él cuenta con una orden de una juez en la que se invalida el veto de la disquera Universal Music.

“Yo tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas las medidas que solicitó universal, denegadas, o sea que no existe tal veto es falso”, dice el intérprete de “Botella tras botella”.

Christian Nodal dijo que todo lo del veto surgió porque no quiso volver a firmar con la disquera y acusó que “están metiendo este circo en las redes sociales contra mí”.

“Universal no quería que me las fuera y sacaron todo esto a la fuerza, no tengo ningún veto, yo puedo seguir colaborando con los artistas que yo quiera y con la gente que yo quiera”, sentenció el novio de Belinda.

Christian Nodal reiteró que tiene el documento de parte de las autoridades que respaldan que no está vetado y aseguró que próximamente sacará música nueva.

“No van a poder parar mi música ni nada que tenga que ver con mi carrera. Esperen nueva música”, señaló el cantante.