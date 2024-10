Christopher Uckermann habla de su relación con Belinda: 'Fuimos el primer noviazgo del otro' | VIDEO

Christopher Uckermann habló sobre la breve y tierna relación que tuvo con Belinda, la famosa cantante. Los artistas se conocieron cuando ambos eran niños, en el rodaje de la telenovela infantil, Amigos por Siempre, donde compartían créditos.

Pudimos ver a Belinda y a Christopher Uckermann juntos en la serie Aventuras en el tiempo, aunque no fue hasta años después que los cantantes iniciaron un tierno romance; el ex RDB recuerda con orgullo cómo fue salir con la artista.

Y es que aunque eran muy pequeños y la relación no había ido demasiado lejos, la realidad es que el cantante todavía recuerda varios detalles de su amorío, como le contó a Yordi Rosado en la reciente entrevista que salió este domingo.

Belinda y Christopher Uckermann cuando eran novios en "Aventuras en el tiempo". pic.twitter.com/LDjGuhZDtl — ShowMundial (@ShowmundialShow) September 5, 2022

Christopher Uckermann habla de su relación con Belinda

Christopher Uckermann le contó a Yordi Rosado que él fue el primer novio de Belinda, así como ella fue su primera pareja, aunque era todo muy inocente: "Teníamos como 15 o 16 años, no tan chiquitos, y fuimos el primer noviazgo el uno del otro. Era manita sudada”.

El cantante confesó que no le pidió a Belinda ser novios como tal, sino que la situación se dio a entender, por lo que no fue necesario realizar una petición explícita. Además, el artista asegura que fue el primer beso de la cantante.

“Del beso, sí, claro. Es que yo soy terrible con hechos, la memoria, pero sí recuerdo. Íbamos a veces en su camioneta y ahí también fue uno de los primeros besos, nada fue en serio, fue manita sudada, fue una bonita experiencia”, contó.

El tiempo terminó per separarlos y el artista revela que en la actualidad no son muy amigos: “No sé si con el tema de las parejas, a mí me gusta terminar bien con mis parejas, no siempre se puede (…), hay parejas con las que no puedes ser brothers porque vivieron algo intenso”, explicó.

En ese sentido, Christopher Uckermann recuerda que la última vez que vio a Belinda, ambos estaban en el aeropuerto y al parecer, no hubo oportunidad de conversar: "Ella iba en un carrito, no sé si iba a perder el vuelo y fue la última vez", contó.

Fue en una vieja entrevista que Belinda confesó que su primer beso fue con Christopher Uckermann en el set de Aventuras en el Tiempo y aseguró que sintió que "estaba en el cielo" cuando sucedió, pero quiso mantenerse discreta sobre su relación.