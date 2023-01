Chumel Torres tacha de misógino a Bad Bunny y lo critican: "te mordiste la lengua"

El influencer Chumel Torres criticó a Bad Bunny por arrebatarle y tirarle el teléfono a una fan. El creador de contenido tachó de "misógino" a Benito.

Chumel Torres compartió en Twitter el video en el que Bad Bunny es abordado por una fan que se acercó para tomarse una selfie con él, pero Benito le quitó el teléfono y los arrojó lejos.

El influencer acompañó el vídeo de un mensaje.

Así me gusta Bad Bunny. Congruente con su misoginia Chumel Torres

Tuit de Chumel Torres sobre Bad Bunny Foto: Especial

Usuarios critican a Chumel Torres por comentario sobre Bad Bunny

El comentario de Chumel Torres desató la polémica en redes sociales, ya que los usuarios le recordaron al influencer que él ha sido acusado de misógino por una serie de chistes que publicó anteriormente en redes.

"Se mordió la lengua", "si ya sabemos porque te gusta el mismo estilo", "vete al hospital porque te mordiste la lengua", fueron algunos de los comentarios.

Usuarios se lanzan contra Chumel Torres Foto: Especial

Critican a Chumel Torres Foto: Especial

Otros usuarios defendieron a Bad Bunny y señalaron que no se trata de cuestión de género, sino de respetar el espacio de la otra persona.

"Cuál misoginia, la neta no soy seguidor de el, pero cada quien tiene su límite y su espacio personal", "No me gusta su música, pero hay que aceptar que es una persona y realmente merece privacidad y espacio", señalaron otros cibernautas.