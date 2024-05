¿Claudia Lizaldi sabía de supuesta infidelidad de su novio con Ingrid Coronado? 'Ojo de loca'

Ingrid Coronado está envuelta en una nueva polémica, ahora por supuestamente “haberle bajado” el novio a la también conductora de televisión Claudia Lizaldi.

La presentadora de MasterChef Celebrity México asistió al programa de Venga la Alegría y ahí tuvo una conversación con Pedro Prieto y ella confesó lo que pasó con su exnovio Germán Bricio.

Claudia Lizaldi señaló que sabía que entre Ingrid y Germán había algo, pero también dio a entender que ya no estaban tan bien en la relación cuando él y la ex de Fernando del Solar comenzaron su relación.

“Yo no quiero contestar por lo que conteste me voy a ver mal. Yo lo único que voy a decir es que sí, que ojo de loca no se equivoca. Si algo no lo vas tu a consumir, si ese no es mi plato que se lo coma alguien más y ya no era mi plato, yo les deseo el bien y hay mujerones que van con tipazos muy bien”, dijo Claudia Lizaldi en la conversación.

Si bien no dejó muy claras las cosas, con sus comentarios la conductora de MasterChef insinuó que si hubo algo de que Ingrid Coronado y Germán Bricio comenzaron a salir antes de que ellos dos terminaran oficialmente.

“Entonces @ingridcoronadomx y su novio ya tenían onda cuando él era esposo de Clau”, fue uno de los comentarios que aparecieron en el video de la entrevista.

Claudia Lizaldi se ponía celosa de Ingrid Coronado

En las redes sociales se dice que Claudia Lizaldi se ponía celosa cada que Ingrid Coronado invitaba a Germán Bricio a su programa de radio para entrevistarlo sobre sus libros, ya que él es un reconocido empresario que a través de sus textos busca ayudar a otros empresarios con sus negocios.

En periodista Michelle Rubalcava filtró unos mensajes de una conversación de German Bricio, en la que hablaba sobre tener una cita con una mujer que dijo que no le encantaba que tuviera muchos problemas, refiriéndose a la polémica de Ingrid Coronado con Fernando del Solar.