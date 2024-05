Ingrid Coronado presume de nuevo a su novio e insisten en que 'chapulineó' a Claudia Lizaldi

Ingrid Coronado dejó de ser querida y respetada por sus fans desde que hace unos días presumió que ya tenía un nuevo novio, el cual todo mundo afirma que se lo bajó a Claudia Lizandi. Ahora, la conductora y ex del difunto Fernando del Solar volvió a presumir a su galán, cosa que la gente de las redes no soportó y por lo que comenzó a atacarla y llamarla “chapulina”.

Y es que, a través de sus redes, Ingrid Coronado compartió una serie de fotos en las que presume que festejó el cumpleaños de su nuevo galán, a quien en ningún momento se le ve la cara; no obstante, eso no le ha impedido a los internautas analizar las imágenes para conocer la identidad del sujeto.

En las postales se puede ver a Ingrid Coronado toda feliz en la playa durante el atardecer, mientras es abrazada por el misterioso señor, el cual aparentemente la trae bien loca y engatuzada.

Como era de esperarse, los fans de Ingrid Coronado reaccionaron a la publicación, y aunque muchos mensajes fueron de apoyo y ánimo, mucha gente la criticó y la calificaron de “Chapulina”, pues afirman que su misterioso novio es en realidad Germán Bricio Arzubide, un conocido escritor y conferencista de 56 años, con el que se dice que Claude Lizaldi tuvo una relación.

Y es que según los fans, cuando el sujeto cumplió 55 años aún era pareja de Claudia Lizaldi; no obstante, hasta ahora la actriz no ha salido a hablar del tema.

"Ya sabemos que es Germán Bricio y que se lo bajaste a Claudia Lizaldi. Pésimo que te dediques a bajarle el galán a todas las mujeres que te rodean", "Ya encontraste otro a quien sacarle el dinero", “eres toda una chapulina mi chichifa, das asco”, "Ufff se vienen 10 libros más de mujer On", "Y porque nada la cara, pues si ya no tenía pareja ,o él es casado, por algo no lo enseña" y “Pésimo que te dediques a bajarle el galán a otras”, le dijeron.