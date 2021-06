Claudia Martín rompe el silencio sobre infidelidad de su esposo Andrés Tovar con Maite Perroni

La actriz Claudia Martín rompió el silencio sobre la polémica que se generó de la supuesta infidelidad de su esposo el productor Andrés Tovar con la cantante Maite Perroni.

A través de su cuenta de Twitter Claudia Martín publicó una imagen en la que se lee “La intuición no se equivoca”.

El mensaje obtuvo cientos de respuestas de parte de parte de los fans de la actriz, quienes le dieron ánimos y señalaron que ella merece lo mejor.

“Animo paisana vive tu duelo, para k regreses como el ave fénix, la vida sólita te pondrá a tu alma gemela, ánimo”, “No te mereces lo que te hicieron, y no mereces que la sigan viendo como un angelito cuando no lo es”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de Claudia Marín.

¿Andrés Tovar engañó a Claudia Martín con Maite Perroni?

La revista TVNotas publicó una entrevista con una amiga de Claudia Martín y reveló que la actriz descubrió el engaño cuando Maite Perroni intentó comunicarse con el productor de televisión.

Claudia enfrentó a su esposo y él aceptó que estaba salieron con la actriz y cantante, por lo que tomaron la decisión de separarse.

La noticia llega días después de que se diera a conocer que Maite Perroni terminó su relación de siete años.