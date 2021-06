Revelan supuesto romance entre Maite Perroni y un productor de tv casado

La revista TvNotas publicó un artículo en el que reveló un supuesto romance entre Maite Perroni y el productor de televisión Andrés Tovar, quien está a cargo del programa Sale El Sol.

La publicación señala que Maite Perroni y Andrés Tovar llevaban tiempo saliendo, incluso cuando ambos seguían con sus parejas, pues la actriz estuvo con Koko Stambuk 7 años y el productor estaba casado con la actriz Claudia Martín.

La revista cita como fuente a una amiga de Claudia Martín, reveló que ella se dio cuenta del engaño un día que comenzó a sonar el teléfono del productor, la actriz pensó que se trataba de una emergencia, pues era muy tarde.

Te puede interesar Itatí Cantoral revela el nombre del actor con el que le fue infiel a Eduardo Santamarina (VIDEO)

De acuerdo con la fuente, Claudia Martín vio el teléfono de su esposo y se dio cuenta de que los mensajes provenían de un contacto llamado Maite P, por lo que inmediatamente lo relacionó con Maite Perroni.

“Pues antes de despertarlo, quiso nada más ver en la pantalla del celular quién era y así saber qué tan urgente sería el mensaje, y se dio cuenta de que el número estaba guardado como ‘Maite P.’, y de inmediato se percató de quién se trataba. Pero ése no fue el problema, aunque de entrada sí está muy raro que alguien te escriba a esa hora”, dice la revista.

La publicación menciona que Claudia despertó a Andrés Tovar y él le confesó que estaba teniendo un amorío con Maite Perroni, así que después del escándalo ellos decidieron separarse.

“Claudia se fue al otro cuarto que tienen en el departamento donde hasta ese momento vivían juntos en Polanco, porque ella, obvio se fue, ya se salió del depa, pues ése lo paga él; y Andrés ese día se fue a trabajar y llegó hasta tarde, evadiendo su responsabilidad, supongo para saber qué decirle”, señala la publicación.

Claudia Martín se separa de Andrés Tovar, tras revelar relación con Maite Perroni

Tras el escándalo la periodista Ana María Alvarado, quien participa en el programa Sale El Sol, el cual produce Andrés Tovar confirmó que el productor y Claudia Martín están separados, pero no es por una infidelidad.

Te puede interesar Toni Costa ¿Engañó a Adamari López? esto dice al respecto de su supuesta infidelidad

“Su separación con Claudia Martín es un hecho, llevan separados varios meses, no están juntos, pero no hay nadie, no hay ninguna tercera en discordia como se está comentado el día de hoy en una revista", dijo Ana María Alvarado.