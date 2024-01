Los colonos es una película universal: Felipe Gálvez

A principios del siglo XX, tres jinetes se embarcan en una supuesta expedición a través del archipiélago de Tierra del Fuego; conforme pasa el tiempo, y en medio de tensiones, el mestizo chileno Segundo descubre que la verdadera misión del grupo, completado por el militar inglés MacLennan y el mercenario estadounidense Bill, es eliminar a la población indígena que habita la zona; esta es la trama central de Los colonos, cinta chilena que fue elegida para representar a su país en la búsqueda de una nominación como Mejor Película Internacional en la edición de este año del Oscar.

Con motivo del estreno de su ópera prima en cines mexicanos, y la posterior llegada de ésta a la plataforma MUBI, Felipe Gálvez charló con La Razón respecto a el éxito que ha tenido y la forma en la que su película ha llamado la atención la historia inspirada en el infame Genocidio Selknam, y en la cual comenzó a trabajar hace ya nueve años.

“Creo que es la séptima película chilena que se ha estrenado en Cannes y eso generó un impacto, esta recepción también tiene que ver con que es mi ópera prima y se ha analizado desde ahí”, explicó el realizador acerca de su paso por la sección Una cierta mirada del festival francés considerado como uno de los más importantes del mundo, donde ganó el prestigioso Premio FIPRESCI, otorgado por la prensa cinematográfica.

Hice el sonido en Taiwán y cuando el sonidista taiwanés terminó me dijo que era igual a la historia de la colonización en su país, el paisaje cambia, pero la historia es un poco la misma

Felipe Gálvez

Cineasta

“A veces me dicen que no sabían que eso había pasado en Chile y sí pasó, en Chile y en toda América. Hay una temática bien universal en esta película, por ejemplo, hice el sonido en Taiwán y cuando el sonidista taiwanés terminó me dijo que era igual a la historia de la colonización en su país. El paisaje cambia, pero la historia es un poco la misma; hay puntos de vista de la película y formas de leerla desde un país que fue colonizador o de uno que fue colonizado, ahí había algo que me resultaba interesante explorar”, remarcó Felipe Gálvez.

“Cuando estudias la historia de Chile ves cómo vino la conquista y después nos independizamos, pasan por alto todos los procesos de colonización del estado y eso no es parte de la historia; hace unos meses el estado chileno reconoció el genocidio de los pueblos originarios, entonces hoy día cuando decimos genocidio ya es parte de nuestra historia oficial, el Congreso lo reconoció”, explicó respecto a la importancia de hacer visibles las violencias contra los pueblos indígenas, para así conocer verdaderamente toda la historia de un país con sus cosas buenas y las malas también.

Finalmente, el cineasta chileno contó que su ópera prima será utilizada en Francia como parte de un programa para enseñar el idioma español en algunas escuelas.

“En Francia, los distribuidores hicieron un dossier y la película va a ser parte de clases de español, ojalá fuera así en Chile, pero eso depende del Ministerio de Educación, ya le enviamos ese programa y la película; me encantaría que se viera en colegios, no sólo por la historia, sino para ayudar a que se vea más cine chileno en Chile y también para ayudar a que ciertas películas con ciertas temáticas se vean en el cine, quizás eso ayudaría a desarrollar más espectadores”, concluyó el realizador en la charla con este diario.

Los colonos



Mark Stanley y Camilo Arancibia, en un fotograma del filme. Foto: Especial