La comedia romántica de Netflix del director de 'Chicas pesadas' que reivindica al género en la plataforma

El jueves pasado se estrenó en Netflix La Madre de la Novia, su nueva película original donde vemos reunidas a varias generaciones de actores. Desde quienes tienen una larga trayectoria en el cine, como Brooke Shields, hasta Miranda Cosgrove y un galán de los dosmiles como Chad Michael Murray.

Sin lugar a dudas, esta comedia romántica ha captado la atención del público, pues su historia ligera y digerible es acompañada por rostros conocidos por la audiencia. Tal ha sido el éxito de la nueva película de Netflix que por varios días ha estado entre las cintas más vistas de la plataforma.

Tráiler de 'La madre de la novia'

te puede interesar Bebé Reno: Martha de la vida real da su primera entrevista y revela que fue verdad y falso en la serie

¿De qué trata 'La Madre de la Novia' de Netflix?

Brooke Shields es Lana, una exitosa pionera de la investigación genética, que se sorprende al descubrir que su hija Emma (Miranda Cosgrove) vuelve de unas prácticas en Londres prometida con RJ (Sean Teale).

Emma no va a conseguir un trabajo ni a estudiar un posgrado. En su lugar, va a seguir con la cuenta de Instagram de estilo de vida que comenzó cuando era una estudiante universitaria de primer año. Ahora Discovery Resorts le ofrece un patrocinio de seis cifras para promocionar su marca en su cuenta de Instagram.

“Soy una persona que no juzga a nadie”, le dice a su hija sobre RJ. Todo va bien hasta que llega Will (Benjamin Bratt), el padre de RJ. Resulta que Lana y Will tuvieron un gran romance en la universidad hasta que Will rompió sin contemplaciones el corazón de Lana.

¡Emma (Miranda Cosgrove) se va a casaaar! 🤩 Su mamá (Brooke Shields) está muy feliz… hasta que se entera que se casará con el hijo del hombre que le rompió el corazón hace años. 👀😱La película ‘La madre de la novia’ ya está disponible. 💐 pic.twitter.com/jMmpjvXjhE — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 9, 2024

Con una historia escrita por el guionista Robin Bernheim (quien escribió los guiones de la trilogía de Vanessa Hudgens “Intercambio de princesas”), este filme promete además reinventar el género, demostrando que las comedias románticas pueden tener protagonistas de cualquier edad, y así lo compartió en marzo la propia Brooke Shields.

En esta comedia de errores, los malentendidoa abundan de la manera más cómica, pues se trata de una comedia refrescante y divertida. Sin embargo, también abre el dialogo a cómo es para una madre el ver crecer y dejar ir a una hija.

Reparto de 'La Madre de la novia'