Cómics de Spiderman llegan a México

Panini Comics se ha puesto a la altura de las circunstancias al hacerse cargo de traer a Spiderman a México. Y es que el formato grapa tiene todo lo necesario para enganchar y dejar satisfechos tanto a los viejos fans, como aquellos que se han enamorado del personaje gracias a filmes como Spiderman into the Spiderverse (2018) y Spiderman Across the Spiderverse (2023).

Con un trazo sobrio y de aire tradicional John Romita Jr., en esta tercera parte de la saga Un Mundo sin Amor, nos recuerda aquellos clásicos de espíritu gangsteril con Kingping y Hammerhead como antagonistas. Además coloca a Spiderman en medio de una guerra entre fracciones criminales mientras que su vida personal encuentra uno de los puntos más bajos, entre las deudas, la forma en que ha decepcionado a sus seres queridos y el abandono de Mary Jane.

Sin duda estos ingredientes son parte de los rasgos que desde siempre definen sus aventuras, sólo que en ocasión desembocan en un pasaje, que entre la tortura y la consecuente impotencia, entrega momentos de violencia y humillación pocas veces vistos, cuestionando una vez más el papel del héroe. De paso tocan el origen del villano conocido como Tombstone, quien pese a no evitar temas como el maltrato y el desamparo social, funciona a la perfección para estirar la incertidumbre dentro de la trama y sostener el dramatismo.

Este número se completa con la segunda parte de Edge of Spiderverse, donde la estridencia visual y el ritmo van al tope con secuencias dinámicas que apuestan por el espectáculo a través de viñetas a veces a página completa dentro de historias cortas.

Las batallas aparecen son un pretexto para presentar a los diferentes arácnidos, se trata ver en acción a Spider-Rex -si, un Spiderman jurásico-, junto a Spider UK, Shatra, además de se lucen con las visiones llenas de frescura pop sobre Spider Ghost -antes más conocida como Spider Gwen-, entrando en acción durante un concierto. Para cerrar, incluye una pequeña tira de Mini Marvels, satirizando un poco sobre los multiversos. Sí, son buenos tiempos para la edición mexicana de los cómics estadounidenses.