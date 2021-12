Spiderman: No Way Home: ¿La mejor película de la historia? Tiene calificación perfecta en Rotten Tomatoes

El estreno de Spiderman: No Way Home tiene a los fanáticos de Marvel en la euforia y es que quiénes ya pudieron ver la película le dieron calificación perfecta en el sitio Rotten Tomatoes.

Con 46 reseñas hasta ahora, el consenso de los críticos que ya vieron Spiderman: No Way Home es que la cinta es perfecta, pues tiene una puntuación de 100 porciento positiva y una serie de comentarios que destacan que la película es lo que los fans esperaban.

“No Way Home entiende a los fanáticos de Spiderman como ninguna otra película de Spiderman antes”, escribió la crítica de cine Rachel Leishman en The Mary Sue.

Esta es la calificación hasta ahora de Spiderman: No way home Foto: Especial

“Puedo decir con confianza que Spider-Man: No Way Home es la mejor película de acción real de Spider-Man. Un emocionante y emotivo final de la trilogía Homecoming, pero también un inteligente, divertido y emocionante homenaje a 20 años de películas de Spider-Man. Divertidísima y desgarradora a la vez, me encantó cada segundo”, señaló Erik Davis de Fandango.

Por ahora, Esto quiere decir que Spiderman: No way home es la película mejor calificada de la trilogía de Jon Watts ya que la cinta de Homecoming tiene una puntuación de 92 por ciento, mientras que Far from home tiene 90 por ciento.

¿Se confirma el spiderverse en Spiderman: No way home?

La gran pregunta que se han hecho los fanáticos de Spiderman: No way home está a punto de obtener respuesta y es que este 15 de diciembre en México, los fans de Marvel podrán ver la película y por fin revelar el misterio.

KR