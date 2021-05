Conmemoran en redes legado de Chris Cornell e Ian Curtis por su aniversario luctuoso

Este 18 de mayo se conmemora el aniversario luctuoso de dos leyendas de la música: Chris Cornell e Ian Curtis.

Este martes se cumplen cuatro años de que el líder de Audioslave y Soundgarden. Chris Cornell dio un toque oscuro y melódico a sus bandas con las guitarras distorsionadas.

Soundgarden se convirtió rápidamente en una banda de culto, con temas que hablaban de esos caminos oscuros que algunas transitamos como individuos.

Este es mi pequeño homenaje para alguien que desde la lejanía y la impersonalidad de los grandes ídolos, tuvo la capacidad de modificar pedacitos de mi vida y convertirlos en luz.



4 años sin Chris 💔#ChrisCornell pic.twitter.com/NjQ7a9n148 — Valen Blue (@SoyValen_OK) May 18, 2021

Sin embargo, fue el 18 de mayo, luego de dar un concierto en Detroit, cuando Chris Cornell presuntamente se quitó la vida en una habitación de hotel, pues fue encontrado con una cinta en el cuello.

Al parecer el cantante sufría de depresión años atrás y fue uno de los motivos por los que decidió quitarse la vida.

Los fans del rock y de la música hablaron sobre una extraña coincidencia y es que el mismo día que Chris Cornell se suicidó, también lo había hecho Ian Curtis, líder de la agrupación Joy Division, pero en el año de 1980.

Joy Division preparaba el lanzamiento de su segundo álbum y alistaba su gira en Estados Unidos, pero Ian Curtis no quería ir de gira, así que toda la carga emocional que tenía a causa de la gira, la epilepsia que sufría y el abuso del alcohol llevaron al cantante al límite.

El 18 de mayo nos arrebató, primero, a Ian Curtis (1980) y, después, a Chris Cornell (2017). pic.twitter.com/LGk439YdEX — 𝔏𝔦𝔳𝔦𝔫𝔤 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔊𝔦𝔯𝔩 (@EduardoElMartir) May 18, 2021

Cuarenta años después sus éxitos siguen están vigentes y los jóvenes y no tan jóvenes siguen cantando y bailando al ritmo de Love Will Tear Us Apart, Digital, She’s lost control, entre otros.

Fans los recuentan en redes sociales

Los fans de Chris Cornell e Ian Curtis recordaron a estas leyendas de la música a través de las redes sociales y con tuits que volvieron tendencia recordaron algunas de las canciones más escuchadas de ambos artistas.

4 años sin Chris Cornell pic.twitter.com/nKwumdKGyJ — Francisco J. Olea (@oleismos) May 18, 2021