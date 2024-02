El consejo de Sasha Montenegro a Angélica Rivera sobre cómo ser una Primera Dama

Sasha Montenegro fue una de las actrices más reconocidas del cine en México y además también fue esposa de un expresidente de México, José López Portillo, por lo que pudo aconsejar a Angélica Rivera, cuando ella se volvió la esposa de Enrique Peña Nieto.

En el 2012 Peña Nieto asumió la presidencia de México y a su lado estaba la actriz Angélica Rivera, con quien había contraído matrimonio dos años antes, así que la actriz sería la Primera Dama de México.

En ese entonces se retomaron las declaraciones que Sasha Montenegro había dado para aconsejar a Angélica Rivera sobre cómo ser una buena Primera Dama.

¿Qué le dijo Sasha Montenegro a Angélica Rivera?

De acuerdo con la información, Sasha Montenegro le advirtió a Angélica Rivera de no hacer caso a las críticas que iba a recibir, sino mantenerse tranquila e ignorarlas.

“¡Prudencia! Escuchar los comentarios que salgan no va a poder evitarlo, pero que no les haga caso. La gente siempre habla de los demás, parece que no tienen vida propia. Entonces, debe ser prudente, hacer su vida con paz y tranquilidad, porque en esta situación hay que tener mucha sabiduría”, mencionó la actriz Sasha Montenegro.

Sasha Montenegro y José López Portillo Foto: Archivo Cuartoscuro

Asimismo, señaló que a ella, siendo esposa de un expresidente, la atacaron mucho, por lo que la única alternativa que tuvo fue resistir a estas críticas.

Si bien la vedette nunca fue Primera Dama porque conoció a su esposo José López Portillo cuando él ya había terminado su gestión, la actriz fue víctima de ataques cuando el exmandatario enfermó y la familia de éste intentó quitarle la casa en la que ella vivía y que había sido una donación de parte de él, así lo contó la actriz en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Señaló que enfrentó los retos de los comentarios pues le habían interpuesto una demanda de divorcio, sin embargo, al final ella la ganó.

“En México el ser presidente de la República era ser un rey, pero un rey por seis años porque después lo decapitaban. A mí me tocó cuando (López Portillo) ya estaba decapitado y me tocaron los ladridos y esta parte desagradable de la vida de un personaje así”, mencionó la actriz en la conversación con el periodista.