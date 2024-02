La relación entre Sasha Montenegro y José Lopez Portillo; así fue como la vedette se enamoró del político

Este miércoles, se informó la muerte de Sasha Montenegro, la exitosa vedette de cine de ficheras que falleció debido a un presunto derame cerebral a consecuencia de un cáncer que afectaba su salud; si bien la joven triunfó en el cine de ficheras, una de las cosas más destacables en su vida fue su relación con José López Portillo, el ex presidente mexicano.

La italiana nacionalizada como mexicana se enamoró del político, algo que sorprendió al público entreo, pues no es un secreto que José López Portillo estuvo casado antes con otra mujer. Sin embargo, la pareja conformada por Sasha Montenegro y el político fue bastante discreta sobre su relación durante un buen tiempo.

La relación entre Sasha Montenegro y López Portillo generó una gran polémica en el mundo del espectáculo. Especial

te puede interesar ¿Quién era Sasha Montenegro? La vedette italiana que triunfó en el cine mexicano

Sasha Montenegro se casó solamente una vez en la vida y tuvo dos hijos, ambos del mismo hombre y en su momento, señaló que no pensaba volver a casarse nunca más, algo que cumplió, pues murió sin tener otra pareja conocida.

Así se concieron Sasha Montenegro y José López Portillo

Sasha Montenegro se encontraba en el mejor momento de su carrera como artista cuando conoció a José López Portillo, quien fue presidente de 1976 a 1982 y fue conocido por sus llamativas frases nacionalistas, como "defenderé el peso como un perro", así como la devaluación extrema que sufrió la moneda mexicana durante su sexenio.

La pareja se conoció durante a un viaje a España, donde conoció a quien en ese momento era el presidente de México; "el señor era espectácular, era un señor encantador" expresó la actriz posteriormente al hablar del primer encuentro con quien se convirtió en su marido "cautivador, con una presencia regia".

Su romance se convirtió en un secreto a voces que incluso la pareja de aquel momento del presidente, Carmen Romano, tenía conocimiento. Señalan además que la hermana del político, Margarita, hizo la vida imposible a la vedette. Cabe destacar que la pareja se llevaba 26 años de diferencia.

Así fue el matrimonio entre Sasha Montenegro y José López Portillo

La pareja se casó por el civel al poco tiempo que el político logró divorciarse de su esposa y pocos años después, en 1995, contrajeron nupcias a través de la iglesia; sin embargo, cabe destacar que Portillo tenía una edad avanzada y falleció en 2004.

Poco antes de ello, la relación entre ambos se comenzó a hacer distante y por ello ambos decidieron separarse; entonces, se comenzó un trámite de divorcio que no fue concretado por la muerte del ex funcionario a causa de complicaciones cardiacas por una neumonía. De este modo, Sasha Montenegro terminó por ser la viuda del ex presidente de México.