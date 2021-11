Corona Capital 2021: 5 shows destacados del domingo en FOTOS

La segunda jornada del Festival Corona Capital se caracterizó por espectáculos memorables, entre ellos el estelar de Twenty One Pilots, que disfrutaron los 65 mil asistentes que registró el encuentro, de acuerdo con los organizadores.

A continuación te presentamos los mejores momentos del último día del Festival Corona Capital, que este 2021 regresó tras casi dos años sin encuentros festivales en la Ciudad de México.

5 shows sorprendentes del corona capital 2021

1. Twenty One Pilots

El dúo fue el encargado de cerrar el último día del Corona Capital con un show salvaje y lleno energía.

Twenty One Pilots cerró el escenario principal del Corona Capital Álvaro Paulin/La Razón

Twenty One Pilots sorprende en el escenario principal. Álvaro Paulin/La Razón

Miles de asistentes disfrutaron del show de Twenty One Pilots. Álvaro Paulin/La Razón

Twenty One Pilots en el Corona Capital. Álvaro Paulin/La Razón

2. Rüfüs du Sol

Entrada la noche, los primeros beats de Rüfüs du Sol se hicieron presentes en el escenario Doritos.

Rüfüs du Sol en el Corona Capital. Álvaro Paulin/La Razón

Rüfüs du Sol destacó por un show con impresionantes visuales. Álvaro Paulin/La Razón

3. Royal Blood

Royal Blood hizo retumbar el suelo con las grandes distorsiones en el bajo y los ritmos potentes en la batería que los caracteriza.

Royal Blood en el escenario principal. Álvaro Paulin/La Razón

Royal Blood en el Corona Capital. Álvaro Paulin/La Razón

Royal Blood Álvaro Paulin/La Razón

Público disfruta de Royal Blood en el Corona Capital. Álvaro Paulin/La Razón

4. The Bravery

The Bravery se presentó en el escenario Doritos del Corona Capital. Cientos disfrutaron de su show.

The Bravery en el Corona Capital. Álvaro Paulin/La Razón

The Bravery en el Corona Capital. Álvaro Paulin/La Razón

The Bravery en el Corona Capital. Álvaro Paulin/La Razón

5. Aurora

Aurora, con su dulces melodías vocales mezcladas con sintetizadores cautivó a la gente. Algunas de las canciones que cantó fueron “Cure for Me”, Exit for Love”, “Giving Into the Love” y “Daydreamer”.

Aurora en el escenario principal del Corona Capital. ALVARO PAULIN

Aurora cautivó al público. Álvaro Paulin/La Razón

Aurora ofreció un show memorable. Álvaro Paulin/La Razón

Aurora se mostró feliz de compartir con el público mexicano. Álvaro Paulin/La Razón

