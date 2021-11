Corona Capital 2021: Tame Impala rescata primera jornada del festival (FOTOS)

La agrupación Tame Impala rescató la primera jornada del festival Corona Capital con un espectáculo psicodélico que puso a bailar a los asistentes en el escenario principal. Hizo que el público se olvidara de las cancelaciones que hubo en el regreso del encuentro musical.

Con un despliegue de visuales coloridos en la pantalla central del escenario, Tame Impala ofreció un show memorable, tras una "sequía" de un año y ocho meses sin festivales de música en la Ciudad de México por la crisis sanitaria del coronavirus. Subió al escenario a las 22:20.

Así fue el espectáculo de Tame Impala en el Corona Capital 2021. Lulú Urdapilleta/OCESA

Los visuales incluyeron desde una especie de luna, imágenes psicodélicas, proyecciones que parecían en tercera dimensión de paisajes o edificios y rayos de luz saliendo del escenario.

Dichos visuales estuvieron acompañados por los éxitos de la banda australiana, entre ellos, “The less I Know Better”, “Backwards” y “Borderline”.

Tame Impala destacó con los visuales que proyectó. Lulú Urdapilleta/OCESA

“El público, entre jóvenes, adultos, adolescentes y hasta niños, no dejaba de bailar al ritmo de los temas de Tame Impala, que también causó furor con “One year”, “Nangs” y “Mind Mischief”.

Para el cierre de su presentación, la cual duró dos horas, Tame Impala eligió las canciones “New Person, Same Old Mistakes”.

Así sorprendió Tame Impala en el Corona Capital 2021. Lulú Urdapilleta/OCESA

De esta manera la agrupación liderada por Kevin Parker salvó el primer día de Corona Capital, el cual se caracterizó por cancelaciones y al inicio poca afluencia de público.

EnTwitter la gente lamentó que Disclosure, The Kooks y St. Vincent hayan cancelado, incluso algunos en redes bromearon preguntando si el festival lo había organizado la empresa Live Talent, que en 2019 tuvo una edición fallida del “KnotFest”.

Este domingo 21 de noviembre, debido a las cancelaciones que hubo, el festival anunció que quienes tienen boleto del sábado podrán entrar gratis al segundo día de Corona Capital.

Anunció del Corona Capital. Especial

VUELVEN A DISFRUTAR DE LOS FESTIVALES

En noviembre de 2020 México estaba por entrar a la segunda ola de contagios de Covid-19, que tuvo su punto más dramático en enero de 2021; sin embargo, este mes las cosas son distintas. Confiados en la vacuna contra el coronavirus, sin miedo, los jóvenes se dieron cita en el Corona Capital.

“Pensé que me iba a dar miedo estar entre tanta gente, pero no, ya mañana me preocupo”, dijo una joven que en la tarde disfrutaba del show de Boy Pablo.

En la presentación de cierre ya era muy notorio en varios asistentes el estrago del alcohol: unos bailaban, otros se abrazaban, otros más, la mayoría, de había quitado el cubrebocas, pese al exhorto de traerlo en todo momento.

En esta edición 2021 del Corona Capital volvió a verse a jóvenes corriendo de escenario a escenario, gente cantando los éxitos de sus ídolos, personas llorando de emoción al ver a su banda o cantante favorito y la emoción que implica ver en vivo a un artista.

AG