Corona Capital 2023: Fans reaccionan con MEMES porque no vendrá Olivia Rodrigo ni Kendrick Lamar

El Corona Capital anunció el cartel oficial de la edición 2023 y sorprendió a todos los fans de la música que desde tempranas horas de este lunes esperaban con ansias el lanzamiento de los headliners.

Una de las grandes sorpresas del cartel es The Cure, pues la banda liderada por Robert Smith vuelve a México después de cuatro años. Sin embargo, otras de las agrupaciones que sorprendieron al aparecer en el cartel son: Blur, Arcade Fire, Alanis Morrissette, The Black Keys, Pet Shop Boys, entre otros.

Sin embargo, no a todos los usuarios de Internet les gustó este cartel, pues esperaban que entre los artistas invitados estuviera Kendrick Lamar y Olivia Rodrigo.

Cómo creen que Olivia Rodrigo no estará en #CoronaCapital 😪 pic.twitter.com/JzX1gUWsWT — ANDRÉS NAVY (@AndresN4VY) June 5, 2023

Y es que hace unas semanas se filtró un supuesto cartel del Corona Capital 2023 en el que presuntamente estos dos artistas estarían presentes en la edición del festival de este año, por lo que al no verlos en el anuncio oficial sus fans se decepcionaron.

“Como creen que Olivia Rodrigo no estará en el Corona Capital”, “Yo viendo el cartel del Corona Capital: ¿y ese quién es?”, “Oigan ¿y Olivia Rodrigo?”, “Triste porque no viene Olivia Rodrigo, pero feliz porque no voy a gastar”, “Destruido porque no está Kendrick Lamar”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Triste porque no viene Olivia Rodrigo al Corona Capital, feliz porque no voy a gastar. pic.twitter.com/sA8yteiZcK — Mau (@Mauvegaam) June 5, 2023

Yo a todxs los que sus artistas favoritos vienen al Corona capital pero destruido porque no está Kendrick Lamar pic.twitter.com/COb3zhIgFN — FER (@feloga96) June 5, 2023

Jaja ese wey* pensó que traerían a Kendrick Lamar al Corona Capital 2023



*Yo pic.twitter.com/MpYAnRUtKO — Fanny ✨ (@UndercoverFanny) June 5, 2023

¿Cuándo es la venta de boletos para el Corona Capital 2023?

Los boletos para el Corona Capital 2023 tendrán una preventa el próximo 9 de junio a las 2 de la tarde en la página de Ticketmaster. Además habrá tres meses sin intereses para los tarjetahabientes de Citibanamex.

¿Cuánto costarán los boletos para el Corona Capital 2023?

En redes sociales se filtraron los posibles precios de los boletos para el Corona Capital y cuánto costarán en cada una de las fases de venta.

Según la información que circula en Internet los boletos irían de los 4 mil pesos hasta los 36 mil pesos.