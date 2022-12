El Costeño denuncia que fue discriminado en un hotel de Acapulco: "Profeco ahí te encargo"

Javier Carranza “El Costeño” no se la está pasando para nada bien en Acapulco, pues denunció que fue discriminado en un hotel famoso del lugar, muy seguramente por el racismo de los empleados del lugar.

A través de sus redes, el Costeño contó la penosa experiencia que vivió en el Hotel Dreams Acapulco Resort, en el cual se hospedo pues ofreció en el puerto un show junto a Edson Zúñiga “El Norteño”.

Y es que el personal del Hotel Dreams Acapulco Resort le negó la posibilidad de desayunar, pese a que se presentó ahí.

"Yo siempre había entrado a desayunar aquí a este hotel al Dreams que antes fue Hyatt Regency pero no nos dejaron entrar, hoy me negaron la entrada para el restaurante y que si no estoy hospedado aquí no puedo comer aquí", dijo.

"Gracias por venir, el Dream está lleno, aún en pandemia nosotros nos echamos la mano. Estuvimos aquí, estuvimos ayudándonos y nos da mucho gusto que haya gente en Acapulco, lo triste es la actitud de algunos hoteleros o de algunos empleados porque ni siquiera es el hotel, no podemos generalizar", agregó.

El Costeño dijo que una de las empleadas “mandó la orden de que no me dejaran entrar a la isla del hotel” y que incluso lo persiguieron; “Primero me dijo: 'no hay almuerzo', le dije: 'sí hay almuerzo, mire', 'no hay bufet', le dije: 'sí hay bufet, ahí está', (le contestó) 'no, sólo es para nuestros huéspedes'", agregó.

"Profeco ahí te encargo. Paisanos, amigos propios, extraños estoy en el Dream... Les mando un abrazo, voy a ver si puedo ver al gerente y a ver si me pueden vender un bolillo", finalizó el Costeño.