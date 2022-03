Drake Bell revela que Josh Peck "mató" el reboot de su serie por racista y odiar a los mexicanos

Tal parece ser que Josh Peck no es la perita en dulce que todo mundo creía, pues Drake Bell reveló que no pudieron hacer el remake de su serie “Drake & Josh” debido a que su ex compañero es altamente racista, especialmente contra México.

Así lo aseguró Drake Bell durante un podcast que hace junto a su esposa Janet Von Schmeling, mismo en el que el famoso recordó la ocasión en la Josh Peck no lo invitó a su boda.

El actor contó que el remake de la serie se iba a llamar “Josh & Drake” y que iba a contar su vida como adultos.

La esposa de Drake señaló que fue Josh quien escribió el guion, en el cual despotricaba contra él: “Josh puso a Drake como un músico fracasado y a él como un agente de bienes raíces. Ok, está bien, pero Drake es músico en la vida real, así que no tendría sentido”.

Sumado a ello, Bell apuntó que el guion de Josh estaba lleno de bromas racistas y xenofóbicas hacia México.

“‘Estamos en México. Drake se presenta en una fiesta de XV años. No es la típica. Elena, la joven de 15 años es la hija de uno de los principales jefes del narcotráfico en México’ ¿En serio?”, lamentó el cantante.

“Su padre, Enrique, cabeza del cartel, se sienta en medio de una fiesta en una mesa rodeada de guardias y hermosas mujeres. Piensen en Escobar, el Chapo. Drake está en el escenario respaldado por un grupo de mariachis. La gente bebe cantidades copiosas de alcohol e ingiere sustancias ilícitas”, añadió molesto Drake.

Fue por ello que Drake Bell se negó a hacer el remake de la serie, pues dijo que no podía representar a los mexicanos de dicha manera.

