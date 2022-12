Ricardo Peralta asegura que Daniel Bisogno es racista y que lo ataca porque "soy moreno"

Ricardo Peralta de “MasterChef Celebrity “, respondió a los ataques de Daniel Bisogno y aseguró que el conductor odiado por muchos arremete contra él porque es una persona extremadamente racista y nefasta.

“Luego premian al más débil, nadie sabe quién es, sí me molestó”, expresó Bisogno, demeritando la victoria de Ricardo Peralta en el reality.

El famoso no se quedó callado y en entrevista con “GastroLab” afirmó que el conductor de “Ventaneando” lo atacó por racista.

“O sea, le caigo mal porque soy moreno, o sea el hombre sí es medio racista, no le caen bien las personas como que no son muy de la norma hegemónica ¿sabes? Y no lo digo nada más, así como nada más para generar controversia, solamente son cosas que pasan”, pronunció.

Asimismo, Peralta señaló que le tienen sin cuidado las palabras de Bisogno, porque no le interesa interactuar con él.

“Lo que yo pienso es que a él le gusta mucho iniciar con el pie izquierdo en muchas relaciones ¿ya sabes? o sea, porque en el transcurso de Ventaneando pues siempre se ha metido de pronto en problemas y luego ya Pati le lleva al invitado o a la invitada de la que habló mal y ya luego Bisogno dice ‘no ya, ya, todo bien’”, señaló.