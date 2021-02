No me lloren, yo ya estoy tranquilo: Ricardo Silva antes de su muerte por COVID-19

“No me lloren, sean felices”, fue el mensaje que dejó Ricardo Silva, actor de doblaje que trabajó en la grabación del opening de la serie animada Dragon Ball Z, antes de perder la batalla contra el COVID-19, este domingo, y aseguró: “no importa lo que suceda... yo ya estoy bien”.

En el mensaje difundido en redes sociales, Ricardo Silva dedicó unas cuantas líneas a sus amigos y seguidores, a quienes les dio las gracias por su amor, confianza y por una vida llena de luz. Y agregó que dejaba un gran legado y siempre estarñia presente en ello.

“Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes, perdoné y me perdoné. No me lloren, sean felices, recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música”, escribió el actor.