Critican a Angélica María por 'apoyar' a Enrique Guzmán: 'Y todavía lo defiende'

La actriz y cantante Angélica María está en polémica porque estuvo presente en el momento en el que Enrique Guzmán dijo que le gustaba tener relaciones con niñas.

Todo sucedió durante la conferencia de presa de la “Caravana del Rock & Roll”, se trata de un concierto que reunirá a estrellas de ese género musical, estarán presentes Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Los Teen Tops, Los Hermnanos Carrión, Los Apson, Los Locos del Ritmo y Roberto Jordan.

Durante la conferencia, Enrique Guzmán fue cuestionado por una reportera sobre las acusaciones en su contra de supuesto abuso sexual a una menor de edad.

Estas fueron las declaraciones de Enrique Guzmán durante una conferencia de prensa 😯



“A mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta” 👀



*** Vean la cara de Angélica María 🤦🏻‍♀️



*** Recuerdan que la misma nieta lo acusó de haberla tocado 🥺#elgordoylaflaca pic.twitter.com/QIdB3YnGet — 🄸🅅🄾🄽🄽🄴 🄻🄰🄶🄾🦉 (@ivonnelago) November 15, 2023

“Cómo se siente después de tantos señalamientos recientes en su contra respecto a su nieta, con respecto a este nuevo tema con esta jovencita que acaba de salir”, preguntó la reportera.

A lo que Enrique Guzmán no dudó en contestar pese a que la organización del evento intervino para que no lo hiciera.

“¿Tienes usted conocimiento de esta foto? ¿La conoces? Yo no, y me gustaría mucho porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta”, dijo Enrique Guzmán.

Critican a Angélica María por apoyar a Enrique Guzmán

En ese momento Angélica María estaba presente cuando Enrique Guzmán dio las polémicas declaraciones.

Los usuarios mencionaron que la actriz se molestó con la pregunta que le hicieron a su compañero del show y lo que más hizo enojar a la gente es que al final de la conferencia, Angélica María abrazó y le dio unas palmadas al cantante y se retiró del lugar con él.

Por lo que los cibernautas aseguran que fue una forma de expresarle su apoyo, así que Angélica María está siendo blanco de críticas por dicha situación.

“Y todavía Angélica María lo apapachó; como diciendo: pobrecito, cómo se atrevió esa maldita reportera al realizarle esa pregunta; y todavía el otro tipo, hablando de faltas de respeto; es el colmo”, “Angélica María todavía le da palmaditas”, “En serio es una pena que Angélica María se haya ofendido más por lo que le preguntaron al asqueroso ese en vez de sentirse ASQUEADA por el comentario de ese decrépito”, "Y la Angélica María defendiéndolo", fueron algunos de los comentarios en contra de la actriz y cantante conocida como “La novia de México”.