Critican los cuerpos de Nelly Furtado y Christina Aguilera y fans las defienden: 'déjenlas en paz'

No cabe duda de que el Tecate Emblema 2024 cerró con broche de oro, pues Nelly Furtado y Christina Aguilera fueron las encargadas de dar por terminada la fiesta musical, dejando claro que son todas unas divas del pop, unas reinas musicales y unas portas eternas que vinieron a bendecir a México con sus talentos.

No obstante, no todo fueron fiestas musícale ni celebraciones, pues mucha gente nefasta se puso a hacerle body shaming a las famosas y a criticar sus cuerpos, como si ellos y ellas fueran modelos de talla internacional y ejemplares que cubren con todos los estándares de belleza occidentales.

Cabe recordar que Christina Aguilera volvió a los escenarios este 2024 tras haber estado alejada de los escenarios del mundo y decidió bendecir a México con su talento, pues se presentó en la Feria Nacional de San Marcos y cerró en el Tecate Emblema.

No obstante, la gentuza decidió centrarse en su físico, señalando que, según ellos, se había cambiado de imagen tan radicalmente que hasta tenía las piernas arqueadas. Por ello, le dejaron comentarios como: “eso pasa cuando te operas de más y no te quieres”, “pero qué diablos le pasó en las piernas”, “tiene las piernas como muy separadas, es acaso anoréxica?” y “qué mal envejeció”.

no te pierdas: Tecate Emblema: Nelly Furtado ofrece una noche de nostalgia pop

Cuando vayan a dar un show, procuren que no se les note la panzanocha, se ve TERRIBLE. pic.twitter.com/6xxUdbo1kF — ᴰᵉ ˡᵉʲᵒˢ ᵇʳᶦˡˡᵃ ᵐᶦ ᵇˡᶦⁿᵍ ᵇˡᶦⁿᵍ (@edaliqi_) May 21, 2024

Por su parte, a Nelly Furtado le dijeron que estaba “gorda”, pues no tiene el mismo físico con el que salía en sus videos musicales hace 20 años: “Cuando vayan a dar un show, procuren que no se les note la panzanocha, se ve TERRIBLE”, “ya no está flaquita, ya no se ve buena” y “pero qué diantres le pasó si era bien fit, ahora está toda fat”, le dijeron.

Como era de esperarse, estas personas fueron la minoría, porque muchos más fans salieron a defender a Nelly Furtado y Christina Aguilera, señalando que son mujeres hermosas y que siempre se van a ver completamente espectaculares.

Nelly Furtado // Los que la critican pic.twitter.com/7NAxuAryz3 — El Tipo Aquel (@eltipoaquel01) May 22, 2024