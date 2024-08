Critican a José Ángel Bichir por subir FOTO íntima con Belinda en la cama: 'aplíquenle la Ley Olimpia'

Tal parece ser que la carrera de José Ángel Bichir está en un punto de quiebre para mal, pues el actor fue duramente criticado por compartir una fotografía íntima de Belinda en sus redes sociales, lo cual desató la furia de los fans.

Esto ocurrió durante las celebraciones de la Beli por sus 35 años, festividad en la que ella aprovechó para lanzar su canción “La Mala”, con la cual ya había generado mucho hype por ser uno de sus ya icónicos corridos coquete.

Mientras Belinda celebraba su natalicio con música para sus fans, José Ángel Bichir decidió compartir en sus historias de Instagram una foto íntima que le tomó a Belinda cuando eran pareja hace algunos años y de la que se sabe muy poco.

Y es que hace unos meses el hermano más random de los Bichir reveló que había sido novio de Belinda, pero mucha gente no le creyó: "Nunca he negado cuando me preguntan sobre una relación porque no lo haría, porque soy un ser que me gusta hablar con la verdad", dijo.

Ahora, el actor decidió comprobar que sí fue novio de Belinda de la manera menos apropiada, pues a través de sus historias de Instagram dio a conocer una foto en la que se puede ver a Belinda en la cama, durante un momento muy íntimo que tuvieron en aquellos años que duró su relación, pues la famosa aparece cubierta de sábanas blancas y recién despertada.

Esto no le pareció nada a los fans de Belinda, quienes criticaron a José Ángel Bichir, señalándole que lo que hizo puede sr considerado como un delito y que deberá sr juzgado bajo los lineamientos de la Ley Olimpia.

"A José Ángel Bichir le pueden aplicar la Ley Olimpia por estar subiendo una foto íntima de Belinda, esperemos que la cantante lo denuncie", “Me caías bien pero supongo que necesitas hueso para la gente te voltee a ver. Con Beli no”, “poco hombre”, “A Belinda la respetas”, “Por qué siempre estás mencionando a Beli??? Búscate una vida!!!” y “Ley Olimpia para este tipo”, le dijeron.