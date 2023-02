Critican a Pepe Aguilar y Ángela Aguilar por defender las corridas de toros y decir que hay cosas peores (VIDEO)

El cantante Pepe Aguilar y su hija Ángela Aguilar opinaron sobre las corridas de toros y señalaron que les gustaría que regresaran a la Plaza de Toros.

Ángela Aguilar dijo que respeta la tradición taurina y que algo tan emblemático debería de continuar.

Mientras que Pepe Aguilar dijo que es un tema controversial, pero que también apoya que deberían volver las corridas de toros.

Señaló que sus papás Antonio Aguilar y Flor Silvestre eran grandes aficionados de las corridas de toros, por lo que él conoció a varios toreros famosos de aquella época, incluso dijo que “son artistas porque se juegan la vida”.

Ángela y Pepe Aguilar opinaron sobre la tradición taurina, ahora que promocionan su espectáculo para el 4 de marzo en La México#jariperosinfronteras pic.twitter.com/guicorIR1f — La Taquilla con René Franco (@La_Taquilla) February 15, 2023

“Yo me mantendrían un poco al margen, me encantaría que hubiera corridas en la México, me encantaría que siguiera la tradición taurina, por supuesto que sí. Me parece que hay cosas tremendamente más aterradoras y dolorosas”, dijo Pepe Aguilar.

Critican a Pepe Aguilar y Ángela Aguilar por defender corridas de toros

Los usuarios de Internet no dudaron en lanzarse contra Pepe Aguilar y su hija Ángela Aguilar por sus comentarios de defender las corridas de toros.

“Mejor cállense, solos se empin...”, “La carrera de Ángela nació muerta”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Los cibernautas no han podido perdonar a Ángela Aguilar por decir que es argentina cuando ganó Messi el mundial de futbol.

Desde ese momento la ola de hate contra Ángela Aguilar no ha parado y en cada publicación que hace la cantante en redes sociales no dudan en recordarle el comentario que hizo sobre sentirse argentina.

Ángela Aguilar lanzó su línea de perfumes y los usuarios se lanzaron contra ella diciendo que era el olor de argentinos.