Critican a Peso Pluma por lanzarle botella de agua a fan en concierto: 'Por ellos come' | VIDEO

El cantante Peso Pluma no sale de una polémica para meterse en otra y es que ahora lo están criticando por lanzarle agua a un fan en pleno concierto.

Todo sucedió en un show que el cantante de corridos tumbados ofreció en Arlington, Texas, cuando el cantante se acercó a la orilla del escenario para esta más cerca de sus fans.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa que Peso Pluma va caminando junto a los fans, cuando de repente un fan le da unas palmadas en la pierna al intérprete de “Ella baila sola”.

La Doble P se coloca a la altura del fan y le vacía toda la botella de agua en la cara y en la cabeza. Después, el cantante se va caminando nuevamente hacia el centro del escenario.

Sin embargo, en el video también se observa que el fan celebra que el cantante lo haya mojado y se pone a bailar.

Critican a Peso Pluma por mojar a fan

Sin embargo, a los usuarios de Internet no les gustó la forma en la que Peso Pluma interactuó con este fan y lo criticaron. Aseguraron que se volvió muy grosero desde que es una estrella internacional de la música.

Asimismo, los cibernautas señalaron que si el hombre le dijo algo a Peso Pluma que no le gustó, lo entienden, pero que esas no son las formas de acercarse a los fanáticos que asisten a los conciertos.

“No es manera. Como artista deben ser más inteligentes”, “Como a todos se le está subiendo”, “Adiós Peso Pluma, Hola Xavi”, “Según ellos no pierden la humildad”, “Sabe que en México no lo puede hacer”, “Que bueno que lo vetaron de Chile”, "Se les olvida que los fans son los que los hacen famosos y con eso comen y visten y son quien son por ellos", "Si por sus fans come", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de las redes sociales que no aprobaron la actitud del cantante.