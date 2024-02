Critican a Sahar Sonia, amante de Peso Pluma, por no hablar español: 'Si es latina color marrón'

Sahar Sonia, la mujer con la que Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole, rompió el silencio sobre el video en e l que fue captada con el cantante de corridos tumbados.

La mujer aseguró que es influencer de Los Ángeles y no sabe hablar español, por lo que no está enterada de las noticias sobre la vida privada del intérprete mexicano y por lo tanto, dijo, no sabía que Peso Pluma tenía novia.

“No estoy al tanto de las noticias en español ni de su vida persona o de su estado civil actual. No sé quién es ella”, dijo Sahar Sonia en un video que publicó en su cuenta de Instagram, la cual pasó de 20 mil seguidores a 66 mil, tras la polémica con el intérprete de “Ella baila sola”.

Usuarios se lanzan contra Sahar Sonia por no hablar español

Los usuarios de Internet no creyeron en este mensaje que publicó la influencer y aseguran que es imposible que salga con alguien sin preguntarle si está soltero.

Pero sobre todo los usuarios no ole creen que no hable español, pues señalan que sus rasgos son de una mujer latina, así como su nombre, pues se llama Sonia.

Sahar Sonia cautiva con sus fotos en traje de baño Foto: IG @saharsoniaa

Además, los usuarios mencionaron que su forma de hablar inglés no es de alguien nativo, por lo que consideran que la mujer miente.

“Pero si trae el nopal en la frente y no sabe español”, “Se llama Sonia y sabe español, por lo menos lo básico”, “Esta tipa son los llamados ‘no sabo kids’, ridícula”, Esa mujer se vino con los coyotes y ahora NO quiere hablar ESPAÑOL”, “Se llama Sonia chinchilla y no conoce el español”, “Que no habla español pero si entendió las noticias”, “vieja ridícula”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en contra de la mujer.