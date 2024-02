Sahar Sonia dice que no sabía que Peso Pluma tenía novia y pide que ya no la ataquen | VIDEO

La influencer Sahar Sonia, mujer con la que Peso Pluma engañó a Nicki Nicole, reapareció en las redes sociales para dar su versión de la polémica y aseguró que ella no sabía que el cantante de corridos tenía novia.

Sahar Sonia publicó un breve video en su cuenta de Instagram en el que señaló que ella desconocía totalmente que Peso Pluma tenía novia y dijo que tampoco conocía a Nicki Nicole.

“No estoy al tanto de las noticias en español ni de su vida persona o de su estado civil actual. No sé quién es ella”, dijo la joven en el video.

Sin embargo, cabe recordar que Peso Pluma asistió a los Grammys americanos con Nicki Nicole y ahí él presentó a su novia ante los medios de Estados Unidos y todas las transmisiones se hicieron en inglés, además de que Peso y Nicki se fotografiaron junto a celebridades como Lana el Rey.

Pidió a los usuarios de Internet que ya no le hagan bullying, pues dijo que ella no tenía motivos para hacer que terminaran su relación así, porque no sabía que eran novios.

Además, señaló que no sabe hablar español, que solo habla inglés porque es influencer de Los Ángeles.

Usuarios no le creen a Sahar Sonia sobre que no sabía de la novia de Peso Pluma

Por supuesto que las declaraciones de Sahar Sonia no fueron del agrado de los cibernautas, quienes la criticaron por justificar la infidelidad diciendo que ella no sabía nada de la relación de Peso Pluma y Nicki Nicole.

Además, los usuarios la atacaron porque la influencer dice que no sabe hablar español, ya que además de Sahar se llama Sonia.

“O sea, sales con un tipo y no le preguntas si es soltero”, “Pero si trae el nopal en la frente y no sabe español”, “Se llama Sonia y sabe español, por lo menos lo básico”, “Esta tipa son los llamados ‘no sabo kids’, ridícula”, "Esa mujer se vino con los coyotes y ahora NO quiere hablar ESPAÑOL”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en contra de la mujer.

La influencer de espectáculos Chamonic reveló que Sahar Sonia está aprovechando sus minutos de fama porque aseguró que ya está pactando una entrevista con Telemundo.