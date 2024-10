Critican a Yuya por el aspecto de su ofrenda de Día de Muertos: 'Se ve estéril, triste y vacía' | VIDEO

En redes sociales, critican Yuya por su ofrenda de Día de Muertos, pues la influencer publicó un video en el que mostraba el paso a paso de cómo lo hacía, más para muchos pareció que la tradición se veía mermada por la estética.

Yuya es una de las creadoras de contenido mexicanas más queridas del Internet. La mujer ya tiene un hijo y es pareja del cantante Siddhartha; además, cuenta con una exitosa línea de cosméticos y cuidado personal, sin mencionar que por años ha sido una figura importante dentro del mundo de la moda.

Sin embargo, nadie es perfecto y esta vez, la famosa se equivocó al momento de realizar su ofrenda de Día de Muertos, la cual debería de estar llena de vida, con alimentos, detalles y colores; pero al contrario, luce un tanto lúgubre en la casa de la influencer.

Así es la ofrenda de Día de Muertos de Yuya

Fue este martes que Yuya publicó un video en Instagram titulado 'De mi mente no se van' en el que se muestra cómo pone su ofrenda de Día de Muertos. Al estilo ASMR, la famosa limpia el entorno antes de comenzar a armar el sitio.

De este modo, añade un mantel blanco, velas, flores moradas y de cempasúchil, además de papel picado de color blanco. La joven añade algunas figuras de barro, así como los retratos de sus familiares que ya no están con ella y unas cuantas velas.

Lo primero que notó el público fue que la influencer no estaba trapeando, pues se veía que el trapeador estaba bastante seco, lo cual desató una ola de comentarios. Sin embargo, lo más grave para la audiencia fue ver la decoración para Día de Muertos.

Usuarios reaccionan a la ofrenda de Yuya y la critican

Fueron varios los comentarios desatados por la ofrenda de Yuya, pues el público estaba impactado de como por mantener una estética minimalista, se olvidó de poner los elementos claves en una de estas ofrendas.

Recordemos que la tradición mexicana es poner esta zona llena de alimentos, bebidas y cosas que disfrutaban los difuntos, pues se tiene la creencia de que el 2 y 3 de noviembre, aquellos que ya no están, regresan y disfrutan de lo que encuentran en la ofrenda.

La ofrenda de Yuya es tan aesthetic que se ve estéril, triste y vacía 😭

Por ello, la simpleza de la versión de Yuya desató comentarios como "la ofrenda de Yuya es tan aesthetic que se ve estéril, triste y vacía", "la ofrenda de Yuya no ofrece nada que se pueda comer" y "imagínate ser el abuelo de Yuya. Atravesaste el Mictlán a pincel porque no conseguiste raite. Llevas días caminando y te duelen gacho las patrullas. Piensas 'bueno, mi nieta es rica seguro me tiene un banquete' y cuando llegas ni una concha con coca te pusieron", mencionan en redes.

Algunos han defendido a Yuya al decir que cualquiera puede hacer su ofrenda de la manera en la que prefieran, aunque en realidad sí existe un protocolo y detalles que son elementales si se sigue la tradición mexicana del Día de Muertos.