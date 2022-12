¿Cuñada de Yuya está en el psiquiátrico? Pao Poulain dice que la internaron contra su voluntad

Pao Poulain, cuñada de Yuya, otra vez está en medio de la polémica, pues denunció en sus redes sociales que la golpearon y la internaron en un hospital en contra de su voluntad.

La cuñada de Yuya publicó una serie de historias en las que apareció con un golpe en el ojo y acusó que la agredieron y la metieron al hospital.

“Estoy encerrada en un hospital en contra de mi voluntad, ni por alta voluntaria me dejan ir. Me separaron de mi esposo. Un abogado, los policías agresivos amenazan con quitarme mi celular. No cometí, ni cometimos algún delito o algo ilegal. Necesito ayuda”, escribió Pao Poulain en sus historias de Instagram.

Mensaje de Pao Poulain Foto: Especial

Asimismo, Pao Poulain advirtió a las personas que la llevaron que no la volverán a ver y “no voy a perdonar nada, no van a contar con verme nunca más”.

Los usuarios de Internet comenzaron a comentar que la cuñada de Yuya estaría en un hospital psiquiátrico, tras las teorías de salud mental de la joven.

El esposo de Pao Poulain, Sergio Castrejón, hermano de Yuya, publicó un video en el que señaló diciendo que ha recibido mensajes en los que influencers y organizaciones le han ofrecido su ayuda. Sin embargo, señaló que tanto él como su esposa se encuentran bien de salud.

Familia de Pao Poulain acusa al hermano de Yuya de no cuidarla

Sin embargo, parece que la familia de Pao Poulain considera que su esposa no cuida su salud mental y que aparentemente viven en una mentira de redes sociales.

La hermana de Pao publicó un comentario en el que acusa a Sergio Castrejón de no darle soporte a su esposa.

“Paola está profundamente deprimida y vemos que no le das soporte. Aunque aquí parezca todo lo contrario han manejado ustedes las redes con muchas mentiras.., Paola vive en una profunda depresión, y es hora de que la rescatemos, porque cuando está contigo, llega mal, con anemia y desnutrición… Qué triste que seas mal agradecido, porque les dimos todo. Paola está en un lugar seguro, donde queremos que se recupere”, escribió la hermana de la influencer.