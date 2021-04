Cynthia Rodríguez ¿no era natural? la cantante revela las cirugías se ha hecho

No cabe duda de que la cantante y conductora Cynthia Rodríguez es una de las figuras más populares de la farándula mexicana debido a su talento y belleza, que regularmente presume en sus redes sociales.

Sin embargo, lejos de que su figura fitness sea completamente producto del ejercicio y la disciplina, la misma Cynthia Rodríguez confesó que se ha sometido a cirugías estéticas para echarse una manita de gato.

Así lo reveló la cantante a La Chicuela en una entrevista que realizó para su canal de YouTube y en la que Cynthia dio a conocer su secreto.

¿Qué se ha operado Cynthia Rodríguez?

La cantante y conductora le detalló a La Chicuela que únicamente se ha sometido a una cirugía plástica, la cual es una de las más comunes en el medio del espectáculo.

Se trata del aumento de senos, y Cynthia Rodríguez afirmó que no le da vergüenza compartirlo, pues además se los puso de “la medida que quería”.

“Es la de busto, es la única cirugía que me he hecho. No me da pena decirlo porque, así como hay mucha gente en contra, yo estoy a favor de que se hagan cosas, pero con gente responsable y no arriesgando la salud”, compartió.