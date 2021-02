Daft Punk el dúo que revolucionó la música electrónica, se despide

Daft Punk, el dúo francés que revolucionó la música electrónica a finales del siglo XX e inicios del XXI, ya es historia. Ayer anunció su separación definitiva, a través de un video de ocho minutos titulado “Epílogo” y con el cual conmocionó a sus fans de todo el mundo.

En el clip, extraído de la película Electroma (2006), Daft Punk, que dio éxitos como “Around the World” y “Get Lucky”, Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo aparecen de espaldas portando sus característicos cascos y chamarras negras con el logotipos de la banda.

En un momento del video, ambos caminan en un desierto hasta que Thomas se detiene y agacha la mirada. Guy-Manuel se da cuenta y vuelve con él, se miran y Thomas se quita la chamarra, se pone de espaldas y le pide a su compañero que presione un botón.

Al tocar el botón inicia una cuenta regresiva de un minuto, el cual al llegar a cero, explota y Thomas desaparece. Tras ello, se ven las manos de ambos robots unidas formando un triángulo con las fechas “1993-2021”, periodo en el que el dúo francés estuvo activo y en el que ocupó un lugar importante en la historia de la música a través de su imagen, sonido, canciones, álbumes y conciertos memorables, pues marcó tendencia y fue punto de partida para otras agrupaciones y artistas.

Tras la explosión, en el clip, comienza un nuevo amanecer en el que Guy-Manuel camina solo en el desierto. Las escenas reflejan que mientras Thomas dejará la música, el otro continuará.

La trayectoria musical de Daft Punk

A lo largo de su carrera, Daft Punk ofreció canciones festivas que remitían a modalidades populares de los años 70 y 80, como la música disco, el techno, el acid house y el electro house. Además recuperó herramientas como el vocoder o los solos limpios de guitarra eléctrica al estilo del AIOR.

En términos de imagen, Daft Punk se caracterizó por su estilo retrofuturista, en el que son recordados sus famosos cascos que los hacían ver como si fueran unos robots.

Con Homework, su álbum debut, se considera que la agrupación cambió el paradigma de la música electrónica, pues en éste combinaba el house, el techno, el acid y el funk. De este disco sus canciones más exitosas fueron “Around the World” y “Da Funk”.

De acuerdo con el crítico Alex Rayner, Homework “sirvió como un puente entre los estilos club bien establecidos y el floreciente eclecticismo de big beat”.

El primer año del siglo XXI, Daft Punk volvió a hacer historia con el material discográfico Discovery que lo posicionó en el mundo con temas como “One More Time”, “Harder, Better, Faster, Stronger” y “Something About Us”.

“One More Time”, en esa época sonaba en todas las fiestas, antros y estaciones de radio por su ambiente festivo, era una manera de ver con optimismo el inicio del nuevo milenio.

El álbum Discovery marcó un cambio en el sonido desde el Chicago house hasta el disco, posdisco y house. También sirvió como banda sonora de la película Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, en colaboración con Leiji Matsumoto y Toei Animation.

Acerca de este disco, Thomas Bangalter explicó a Remix Magazine: “Este álbum tiene mucho que ver con nuestra infancia y los recuerdos de la situación en que estábamos en esa etapa de nuestras vidas. Es menos un tributo a la música desde los 1975 a los 1985 como era y más sobre el enfoque en el momento cuando fuimos desde cero a los diez años… Es acerca de la relación honesta, simple y verdadera que tú tienes con la música cuando abriste tus propios sentimientos”.

Las colaboraciones de Daft Punk

Cuatro años después Daft Punk lanzó Humans After All y en 2013 presentó su último disco de estudio Random Access Memories, del cual los temas más exitosos fueron “Lose Yourself to Dance” y “Get Lucky”, en colaboración con el cantante Pharrell Williams.

Su último trabajo fue con el fenómeno de la música del momento, The Weeknd, con “I Feel It Coming” y “Starboy”, de hecho se esperaba su participación como invitados en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2021.