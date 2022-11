Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz, se pelea y jalonea en el aeropuerto: "Me dijo loca"

Daisy Anahy, la esposa de Eduin Caz, protagonizó una nueva polémica y no por las infidelidades del alcohólico de su hombre, sino porque protagonizó un pleito en un aeropuerto en el que hubo hasta jaloneos.

A través de sus historias de Instagram, Daisy Anahy contó una situación que vivió en el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa, con una trabajadora.

De acuerdo con lo narrado por la famosa, una de las empleadas del aeropuerto tuvo una actitud prepotente, pues le quiso cobrar por su equipaje de mano, pese a que ya había cubierto la cuota del mismo.

“Plebes, nos acaba de dar un ataque. Vamos a volar ahorita, venimos en un vuelo de Volaris desde Culiacán, nos querían documentar una maleta de mano que pagamos para traer aquí arriba del avión. Nos dijeron ‘que no, que estaba sujeto a disponibilidad’ y no manches el avión solo, todo arriba solo, todo solo, me hicieron pagar otra vez”, relató.

Por si fuera poco, Daisy Anahy compartió una foto de su enemiga, pues dijo que la jaloneó y le gritó.

“Si saben cómo se llama me dicen porque la voy a reportar por abusiva, me dijo loca y me empezó a jalonear y le dije ‘a mí no me estés tocando’ y me apuntaba con el dedo y le dije ‘no me apuntes’ yo bien enojada”, sentenció Daisy Anahy.